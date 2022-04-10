Картофель – 1 рубль 41 копейка. Какую максимальную стоимость установили на белорусские овощи и фрукты?

От афтершоков глобальных геополитических столкновений страдают в первую очередь интересы и карманы простых европейцев, которые не могут повлиять на ситуацию. Зачастую их охватывает паника. В магазинах доходит и до драк за дефицитный товар, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В наших торговых точках если сражения ведутся, то только за качество товара, а борьба, если и есть, – только с завышением стоимости.

Как обстоят дела с родным, белорусским? Здесь в бой за честную цену вступает госрегулятор. К примеру, 36-е постановление Совмина, установившее максимальную стоимость на овощи и фрукты с этикеткой «Зроблена ў Беларусі».

Так, в апреле за килограмм картофеля вы отдадите 1 рубль 41 копейку, чуть дороже свекла столовая – 1 рубль 43 копейки. А вот килограмм капусты вам продадут за вполне демократические 1 рубль 73 копейки.

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