«Да неправда это». Как обстоят дела с продуктами и ценами в деревне на белорусско-украинской границе?

От афтершоков глобальных геополитических столкновений страдают в первую очередь интересы и карманы простых европейцев, которые не могут повлиять на ситуацию. Зачастую их охватывает паника. В магазинах доходит и до драк за дефицитный товар, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В наших торговых точках если сражения ведутся, то только за качество товара, а борьба, если и есть, – только с завышением стоимости.

Чтобы окончательно закрыть ценовой гештальт, мы отправились на село. Деревня Глыбоцкое в километре от белорусско-украинской границы. Магазин здесь – центр притяжения местных жителей. Ассортимент здесь на уровне городских маркетов, поэтому ездить в Гомель за продуктами – среди здешних непопулярная забава.

Елена Крюкова, жительница деревни Глыбоцкое:

В магазин зайдите, у нас же полно всего. Молоко есть, творог есть. Все есть. Через день привезут, а хоть и каждый день возят. Берем, никто не жаловался и не обижался, что к нам продукты не поставляют. Всегда продукты поставляют. Доставляют как надо.

Любовь Любич, жительница деревни Глыбоцкое:

Хватает всего для сельской местности. Капуста – и та везется. Свекла и морковка – даже это везут.