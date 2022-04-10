«Да неправда это». Как обстоят дела с продуктами и ценами в деревне на белорусско-украинской границе?
От афтершоков глобальных геополитических столкновений страдают в первую очередь интересы и карманы простых европейцев, которые не могут повлиять на ситуацию. Зачастую их охватывает паника. В магазинах доходит и до драк за дефицитный товар, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В наших торговых точках если сражения ведутся, то только за качество товара, а борьба, если и есть, – только с завышением стоимости.
Чтобы окончательно закрыть ценовой гештальт, мы отправились на село. Деревня Глыбоцкое в километре от белорусско-украинской границы. Магазин здесь – центр притяжения местных жителей. Ассортимент здесь на уровне городских маркетов, поэтому ездить в Гомель за продуктами – среди здешних непопулярная забава.
Елена Крюкова, жительница деревни Глыбоцкое:
В магазин зайдите, у нас же полно всего. Молоко есть, творог есть. Все есть. Через день привезут, а хоть и каждый день возят. Берем, никто не жаловался и не обижался, что к нам продукты не поставляют. Всегда продукты поставляют. Доставляют как надо.
Любовь Любич, жительница деревни Глыбоцкое:
Хватает всего для сельской местности. Капуста – и та везется. Свекла и морковка – даже это везут.
На вопрос о завышенных ценах ответ местных однозначен.
– Да неправда это.
– Какая была, такая цена и есть. Я не заметила. Батон как стоил 1,54 рубля, так и стоит.
– 1,38 рубля хлеб.
– Ничего не увеличиваются цены. Я в субботу была в городе, цена не меньше там, чем у нас. Одинаковые цены везде.
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