Новости Беларуси. В Минске завершается отопительный сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 10 мая начнется постепенное отключение батарей в жилфонде.

Тепло также перестанет поступать в социальные объекты – детские сады, школы, больницы, библиотеки и музеи. Напомним, решение о прекращения отопительного периода принимается с учетом складывающейся метеообстановки. Теплая погода должна сохраняться на протяжении нескольких дней со среднесуточной температурой не ниже +8 градусов.