Прямой эфир

В Минске завершается отопительный сезон

10 мая 2022 07:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске завершается отопительный сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 10 мая начнется постепенное отключение батарей в жилфонде.

В Минске завершается отопительный сезон-1

Тепло также перестанет поступать в социальные объекты – детские сады, школы, больницы, библиотеки и музеи. Напомним, решение о прекращения отопительного периода принимается с учетом складывающейся метеообстановки. Теплая погода должна сохраняться на протяжении нескольких дней со среднесуточной температурой не ниже +8 градусов.

# Отопительный сезон # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
10 мая Президент проведёт совещание по вопросам военно-промышленного сектора
10 мая 2022 07:32

10 мая Президент проведёт совещание по вопросам военно-промышленного сектора

Партизанский лагерь, милитари-площадка и выступления музыкальных коллективов. Как в Минске отпраздновали 9 Мая?
09 мая 2022 19:08

Партизанский лагерь, милитари-площадка и выступления музыкальных коллективов. Как в Минске отпраздновали 9 Мая?

Дирижёр оркестра ансамбля «Хорошки» на праздновании 9 Мая: «Эти песни ассоциируются именно с тем временем»
09 мая 2022 19:04

Дирижёр оркестра ансамбля «Хорошки» на праздновании 9 Мая: «Эти песни ассоциируются именно с тем временем»