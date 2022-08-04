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«Семена должны быть качественные». Главный агроном рассказал, как выращивают белорусский лён

04 августа 2022 18:33
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Новости Беларуси. На льнокомбинаты Гомельской области начал поступать новый урожай льна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь культуру возделывают в шести районах. Для Кормянского лен стал настоящим брендом.  

Подробнее о процессе производства расскажет наш корреспондент Анна Корольчук.  

«Семена должны быть качественные». Главный агроном рассказал, как выращивают белорусский лён-1

Льняные поля Кормянского льнозавода занимают 3 200 гектаров – культуру также культивируют на землях соседних Рогачевского и Чечерского районов. Растение требует особый, некислый состав почвы, обработку от сорняков и минеральную подкормку. Урожай зависит и от селекции.  

«Семена должны быть качественные». Главный агроном рассказал, как выращивают белорусский лён-4

Александр Новиков, главный агроном Кормянского льнозавода:  
Семена должны быть качественные, с хорошей всхожестью, энергией прорастания. Для этого мы стараемся использовать первую, вторую и третью, в основном, репродукции. Ну а для сортообновления, для размножения мы закупаем маточную элиту, суперэлиту. Размножаем. И на следующий год у нас есть, чем сеяться.  

К тереблению льна приступили в первой декаде июля, справились более чем на 60 %.  

«Семена должны быть качественные». Главный агроном рассказал, как выращивают белорусский лён-7

Анна Корольчук, корреспондент:  
После теребления тресте нужно вылежаться в течение трех недель, приобрести светло-серый оттенок и хорошую отделяемость волокна. Для этого необходимы дожди. После того, как сырье просохнет, его прессуют и скручивают в рулоны.  

Безотходное производство. Как сортируют белорусский лен и кому потом продают? Читайте здесь.  

# Белорусский лен # общество # Анна Корольчук # Александр Новиков # Фотофакт

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