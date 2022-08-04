Что говорят распределённые в Минск молодые специалисты? Рассказали они сами

Новости Беларуси. Молодые специалисты и врачи-интерны, которые в 2022 году приступают к работе в Минске, узнали все условия, которые создаются для них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Права и гарантии, специфика тарифных ставок, возможности для профессионального и карьерного роста. Кроме того, на встрече рассказали о нововведениях поступления в Белорусский государственный медуниверситет. Там впервые набрали целевиков для медучреждений столицы. Это 201 студент.