Что говорят распределённые в Минск молодые специалисты? Рассказали они сами
Новости Беларуси. Молодые специалисты и врачи-интерны, которые в 2022 году приступают к работе в Минске, узнали все условия, которые создаются для них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Права и гарантии, специфика тарифных ставок, возможности для профессионального и карьерного роста. Кроме того, на встрече рассказали о нововведениях поступления в Белорусский государственный медуниверситет. Там впервые набрали целевиков для медучреждений столицы. Это 201 студент.
Распределенные в Минск молодые специалисты уже приступили к выполнению трудовых обязанностей и с энтузиазмом погружаются в профессию.
Карина Юрченко, врач-интерн 6-й городской поликлиники:
Встретили очень здорово, коллектив очень дружный, администрация тоже, если какие-то вопросы – все помогают. Молодым специалистам это очень важно.
Никита Споткай, врач-интерн 9-й городской поликлиники:
В течение этого года прохожу по специальности «Инфекционные болезни» интернатуру. Хорошие условия для работы, коллектив из достаточно хороших специалистов, врачей, которые действительно могут чему-то научить, что-то подсказать. Мне интересна сама специальность врача-инфекциониста.
Елена Богдан про медиков-целевиков: нам необходимо слышать их, с какими они сталкиваются проблемами. Читайте здесь.
Минчане – достаточно требовательные пациенты. Но это престижно, трудиться в учреждениях здравоохранения столицы.