«От обычной розетки заряжается». Вот на чём ездит директор «Зубрёнка» по территории лагеря

Новости Беларуси. Быть внимательным и бережным к природе. В Дне экологии в «Зубренке» 4 августа приняли участие сотни школьников со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребята прошли по следам диких зверей, узнали, чем сегодня дышит земля, а также рассмотрели урожай-2022 под микроскопом.

Активны здесь все. Вот директор разъезжает на экологичном транспорте по центру, и этому никто не удивляется, в отличие от нашей съемочной группы.

Надежда Онуфриева, директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:

Это экологически чистый транспорт. Просто от обычной розетки заряжается. На день хватает. Есть у нас на 18 мест, тоже курсирует, детей возит по центру.

– Директор может подвезти отдыхающих тут?

– Дети просятся всегда. Я уже так – только если за большие заслуги. Иногда они берут этот автомобиль. У нас экологическая инспекция ОСА проверят чистоту пляжа.