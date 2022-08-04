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«От обычной розетки заряжается». Вот на чём ездит директор «Зубрёнка» по территории лагеря

04 августа 2022 18:31
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Новости Беларуси. Быть внимательным и бережным к природе. В Дне экологии в «Зубренке» 4 августа приняли участие сотни школьников со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребята прошли по следам диких зверей, узнали, чем сегодня дышит земля, а также рассмотрели урожай-2022 под микроскопом.  

«От обычной розетки заряжается». Вот на чём ездит директор «Зубрёнка» по территории лагеря-1

Активны здесь все. Вот директор разъезжает на экологичном транспорте по центру, и этому никто не удивляется, в отличие от нашей съемочной группы.  

«От обычной розетки заряжается». Вот на чём ездит директор «Зубрёнка» по территории лагеря-4

Надежда Онуфриева, директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:  
Это экологически чистый транспорт. Просто от обычной розетки заряжается. На день хватает. Есть у нас на 18 мест, тоже курсирует, детей возит по центру.  
– Директор может подвезти отдыхающих тут?  
– Дети просятся всегда. Я уже так – только если за большие заслуги. Иногда они берут этот автомобиль. У нас экологическая инспекция ОСА проверят чистоту пляжа.  

«Изучаем биоразнообразие Нарочи». Вот какие микрообитатели живут в воде этого озера – читайте здесь.  

# Электромобили # общество # Надежда Онуфриева # Оксана Семашко # Фотофакт

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