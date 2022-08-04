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«Изучаем биоразнообразие Нарочи». Вот какие микрообитатели живут в воде этого озера

04 августа 2022 18:30
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Новости Беларуси. Быть внимательным и бережным к природе. В Дне экологии в «Зубренке» 4 августа приняли участие сотни школьников со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребята прошли по следам диких зверей, узнали, чем сегодня дышит земля, а также рассмотрели урожай-2022 под микроскопом.  

«Изучаем биоразнообразие Нарочи». Вот какие микрообитатели живут в воде этого озера-1

Ежегодно в «Зубренке» отдыхают тысячи девчонок и мальчишек со всей Беларуси. Наиболее привлекает, признаются школьники, что здесь не бывает скучно и можно найти много интересного в неочевидном.  

«Изучаем биоразнообразие Нарочи». Вот какие микрообитатели живут в воде этого озера-4

Оксана Семашко, корреспондент:  
Мы разузнали, что в «Зубренке» есть собственная лаборатория, куда можно принести речную воду и рассмотреть под микроскопом всех водных жителей, которых мы сейчас не видим, но на самом деле они есть.  

«Изучаем биоразнообразие Нарочи». Вот какие микрообитатели живут в воде этого озера-7

Чем отличается кровь человека от животного, что такое коловратка и как выглядит зерно свежего урожая под увеличительным стеклом? Здесь молодежь, которой не лень учиться и познавать новое даже на каникулах.  

«Изучаем биоразнообразие Нарочи». Вот какие микрообитатели живут в воде этого озера-10

Сергей Косик, учитель биологии Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:  
Сегодня мы изучаем биоразнообразие озера Нарочь. В простой капельке воды можно увидеть не только какой-нибудь мусор, грязь, но и кого-нибудь живого. Сегодня ребята пытаются найти маленьких зверюшек, которые там живут: дафний, циклопов, может быть, одноклеточных протистов.  
– Давайте посмотрим, что вы нам сегодня подготовили. Я тоже с нетерпением ждала.  
– Здесь можно увидеть маленького ракообразного – дафнию. Она тут, смотрите, запуталась как раз в водорослях. Может, у вас получится увидеть.  
– Ух, ты!  

«От обычной розетки заряжается». Вот на чём ездит директор «Зубрёнка» по территории лагеря – подробности.  

# Экология # общество # Оксана Семашко # Сергей Косик # Фотофакт

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