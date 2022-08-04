«Изучаем биоразнообразие Нарочи». Вот какие микрообитатели живут в воде этого озера

Новости Беларуси. Быть внимательным и бережным к природе. В Дне экологии в «Зубренке» 4 августа приняли участие сотни школьников со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребята прошли по следам диких зверей, узнали, чем сегодня дышит земля, а также рассмотрели урожай-2022 под микроскопом.

Ежегодно в «Зубренке» отдыхают тысячи девчонок и мальчишек со всей Беларуси. Наиболее привлекает, признаются школьники, что здесь не бывает скучно и можно найти много интересного в неочевидном.

Оксана Семашко, корреспондент:

Мы разузнали, что в «Зубренке» есть собственная лаборатория, куда можно принести речную воду и рассмотреть под микроскопом всех водных жителей, которых мы сейчас не видим, но на самом деле они есть.

Чем отличается кровь человека от животного, что такое коловратка и как выглядит зерно свежего урожая под увеличительным стеклом? Здесь молодежь, которой не лень учиться и познавать новое даже на каникулах.