Олег Романов: на «Зачётном разговоре» молодёжь получает истинные знания о мире, в котором живёт

Новости Беларуси. О ситуации на внешних рубежах и главном во внутренней повестке государства. «Зачетный разговор» продолжает объединять молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект поддержал и Белорусский национальный технический университет. У студентов была возможность пообщаться с председателем общественной организации «Белая Русь» и задать волнующие вопросы.

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»: Такого рода встречи важны для того, чтобы удовлетворять познавательные потребности молодежи, делать так, чтобы они получали достоверную информацию из первых рук. Чтобы наша молодежь минимально получала информацию из фейковых источников. И наоборот, получала истинные знания о мире, в котором живет.

Егор Никитин, студент БНТУ:

Подобные мероприятия, как «Зачетный разговор», действительно показывают то, что молодежь слышит, видит. И к мнению молодежи прислушиваются. И для молодежи это вдвойне полезно, приятно, что можно задать вопрос таким глыбам в белорусском обществе.

Старт проекту «Зачетный разговор» дали в конце января. На таких встречах со студентами вузов и учащимися колледжей лидеры мнений доносят до молодежи правду о текущей общественно-политической обстановке в стране и мире.