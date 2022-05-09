«Беларусь показала, что мы не слабый народ». В Минске открылась мобильная экспозиция проекта «Дорога памяти»

Новости Беларуси. Больше 30 экспонатов и сотни посетителей. Мобильная экспозиция проекта «Дорога памяти» 9 Мая стала одной из самых популярных локаций в Минске. Каждый предмет здесь несет в себе память, историю и боль народа, которую пережили люди в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Передвижная мини-экспозиция расположилась у Лошицкого парка. Люди приходят сюда целыми семьями. Большой интерес выставка вызвала у школьников. Здесь можно увидеть одни из самых уникальных экспонатов из более 100 тысяч, хранимых музеем истории Великой Отечественной войны, остатки вещей личного пользования узников, которые погибли в самом крупном в Беларуси лагере смерти «Тростенец».

Хочу всю страну поздравить с этим днем, мы всей семьей собрались отметить этот день. Детям рассказываем, чтобы все помнили. У нас тоже дедушка воевал.

9 Мая – это очень интересный праздник, потому что в этот день наша Беларусь показала, что мы не слабый народ, можем за себя постоять. Поэтому весь народ Беларуси этот день отмечает и вспоминает тех, кто воевал за нашу Родину.

Одновременно работают несколько интерактивных площадок. Есть тематическая фотозона, развернуты творческие мастерские, где можно самостоятельно сделать открытку ветерану. Увидеть экспозицию смогут жители разных регионов. До осени передвижной музей побывает ещё в 50 городах Беларуси.

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