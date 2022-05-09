«Леди Смерть» убила 309 фашистов. Эти женщины наравне с мужчинами приближали Победу в 40-х. Вспоминаем их подвиги

Юрий Царев, СТВ:

Настоящую силу характера и несломленность духа в годы Великой Отечественной проявили женщины. Хрупкие и нежные, они встали в один строй с мужчинами. Татьяна Савчик, СТВ:

Рискуя жизнью, сражались на фронтах и в партизанских отрядах, служили в разведке, управляли истребителями, носили на себе раненых, взрывали поезда и под бомбами работали у станков. Они научились стрелять и ненавидеть.

Юрий Царев:

У войны тысячи женских лиц. Сложно представить, через какие испытания пришлось пройти им всем. Известно, например, что более 2 000 девушек стали снайперами. Летчицы уходили на боевое задание без парашютов, чтобы взять больше бомб. Татьяна Савчик:

95 женщин-участниц ВОВ за проявленное мужество стали Героями Советского Союза. Но война – это не только подвиг, потому что за каждым шагом к Победе стоит человеческая судьба. Рассказать обо всех историях, конечно, невозможно. Из тысячи имен мы выбрали всего несколько.

Спокойный взгляд, открытое лицо…

Могла бы стать заботливою мамой

И любящей женой, а не бойцом… К сожалению, в их судьбы молниеносно ворвалась война. Привычную жизнь вынужденно сменили постоянный страх, боль и ужас. Но советские женщины не из робкого десятка. Смелые патриотки плечом к плечу с мужчинами тогда, в 1940-х, боролись за мирное небо.

Леонид Дубаневич, член военно-научного общества и союза журналистов Беларуси:

Вся страна действительно встала, не только те, кто служил в армии – мужчины, но и женщины. Советская армия тогда называлась Красной армией. Женщин было достаточно много. В основном это были связистки, медики, само собой, разумеется, было немного танкистов, были летчики полков. Первые дни войны. В планах фашистов – захватить Могилев, не щадя никого и ничто. На это Гитлер отвел несколько дней. Советские люди объединились. Вокруг города стали появляться километры окопов, траншей, противотанковых рвов, бункеров. Возводились баррикады. Работали и день, и ночь. Началась героическая оборона Могилева. Она длилась более 20 суток. Но концу дня 27 июля 1941-го город оказался во власти немецко–фашистских захватчиков. Принимается решение создавать подпольную организацию. Руководство одной из них легло на хрупкие женские плечи Веры Базылевой, которая работала на железнодорожной станции Могилева. Задача – снабжать информацией о немецких эшелонах и военной технике, которые прибывают в город.

Со слезами на глазах сегодня Ефросинья Ивановна перебирает старые фото и письма с фронта – военную историю своей семьи она бережно хранит.

Семья Базылевых. Девять человек, четверо из них – представительницы слабого пола. Но слабого только на словах. Три старшие сестры практически с первых дней войны руководили подпольщиками. А младшая, Ефросинья, как ее ласково называли тогда Бруня, стала настоящим связным. Девочка практически через день ранним утром бегала к сестре на вокзал, а после с важными донесениями километры пробиралась к партизанам.

Ефросинья Базылева, участница Великой Отечественной войны:

Она там со своим коллективом, естественно, в столовой собирала материал о прибытии фашистов. А когда прибывает техника их, они мне вшивали, смотря какое время было: если пальто какое-то – в подклад, если зимой – в валенки прятали сведения, и я должна была перейти через железную дорогу и пройти к партизанам. Ефросинья Базылева:

Ее схватили ночью и посадили. В тюрьме она сидела. Над ней издевались, ее пытали. Сидящие другие сказали, что ее уже вынесли избитую всю и повели. По всей видимости, расстреляли, и до сих пор не знаем, где похоронена. По всей видимости, там, в Могилеве, в братской могиле.

А это скромное здание на древней земле хранит историю легендарной полочанки. Квартира-музей. Здесь жила Зинаида Туснолобова-Марченко – одна из 17 женщин-медиков, удостоенных звания Героя Советского Союза, третья женщина в СССР и первая в Беларуси, удостоенная высшей награды Международного комитета Красного Креста – медали имени Флоренс Найтингейл.

Третий день войны. Юная Зинаида просится на фронт. Получив отказ, не отступает от своего – заканчивает курсы медсестер. И свой первый бой принимает 11 июля 1942 года под Воронежем.

Санитарка попала в самое пекло войны. Никогда Зина не думала, что так тяжело на фронте. Тяжело и страшно. Но некогда думать о себе, нужно помогать другим. Девушка в первых же двух боях вынесла из-под огня 40 раненых солдат и офицеров с их личным оружием. Ожесточенный бой за станцию Горшечное. Февраль 1943-го. Отважная Зинаида бросилась на помощь раненому командиру, но сама получила тяжелое ранение. Когда она лежала на снегу с перебитыми ногами, к ней подошел немец, ударил ногой в живот, бил прикладом по лицу и голове. Видимо, решив, что девушка уже мертва, стрелять не стал, поэтому и выжила. Нашли Зину наши разведчики лишь через сутки.

Владимир Марченко, сын Зинаиды Туснолобовой-Марченко:

Из-за потери крови, естественно, там мороз, она вмерзла вся в лед. Они ее ножами вырубили, на плащ-палатку и потянули в расположение наших частей. После этого началось хождение ее по лазаретам, медсанбатам. И потом уже эвакуация в госпиталь.

Эти строки юная полочанка пишет на фронт любимому Иосифу Марченко. Фотографию возлюбленного девушка пронесла через всю войну. В сложившейся ситуации решила не обременять молодого человека. Но в ответ прилетела долгожданная весточка, которая окрылила несчастную девушку. После войны супруги прожили вместе.

Мужественная. Несравненная. Несломленная. И вновь отважная комсомолка вступила в горячий бой с врагом. Теперь, в силу сложившихся обстоятельств, заочный. В проникновенных письмах она поддерживала тех, кто день за днем ковал Победу. На призыв откликнулись тысячи воинов, и развернулось целое движение «За Зину Туснолобову!»

Такие надписи появлялись на танках, самолетах, боевых орудиях.

Я хочу сказать вам, что мы победим, что нет такой силы, которая могла бы помешать победоносному маршу свободных народов мира. «Леди Смерть» – так называли легендарную Людмилу Павличенко, женщину-снайпера. Устрашающее врага звание закрепили газеты после смелого обращения советской военнослужащей к Рузвельту осенью 1942-го. Леонид Дубаневич:

Выступая в Сенате, она сказала: «Я девушка, мне 25 лет. Будучи на фронте, я убила 309 фашистских захватчиков, джентльменов. Не кажется ли вам, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?» Это был такой тонкий намек, что пора бы открыть второй фронт. Кстати, тогда встретили там сенаторы ее аплодисментами, все встали. И она тогда, может быть, даже частично и подвинула продвижение этого второго фронта.

Леонид Дубаневич:

У женщин есть очень много качеств, которых нет у мужчин. Они не боятся боли – это раз, терпеливы – это два. В ночное, сумрачное время у них обостряются зрение и обоняние. И главное, снайперу очень важно нажимать на курок так нежно, чтобы не дернулся ствол винтовки. Вот женщина это умеет делать классически. Ни один мужчина повторить этого не может.

В годы войны действовало две сотни банно-прачечных отрядов. В составе преимущественно вольно-наемные женщины. Обливаясь слезами, они отмачивали засохшую кровь, стирали в нескольких водах белье, маскировочные халаты и телогрейки бойцов.