Программа до семи вечера. Как в минском парке Горького отмечают День Победы

Новости Беларуси. 9 мая улицы белорусских городов наполнены звучанием фронтовых мелодий. Насыщенная праздничная программа и не только музыкальная в одном из самых крупных парков столицы – в парке Горького, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Здесь как никогда многолюдно. Немало желающих прокатиться на аттракционах. Многие просто прогуливаются семьями и наслаждаются этой праздничной атмосферой, объединяющей всех нас. Среди отдыхающих и гости из других стран.

Марина и Геннадий Федотовы, жители Москвы:

Праздник самый главный, он вечный, на самом деле. Была война в 45-м году, когда мы ценой неимоверных усилий победили и огромнейших жертв. А главное, сейчас она продолжается. Вот эта специальная военная операция – это борьба России со всем мировым фашизмом на самом деле.

Марина и Геннадий Федотовы, жители Москвы:

Самое главное – это учить подрастающее поколение, какой ценой нам досталось мирное небо над головой.

Валерий Гвоздырев, житель Минска:

Это очень важный праздник для всех нас, для всей страны, для стран бывшего Советского Союза, потому что наши предки сражались за мирное небо, чтобы мы спокойно жили здесь и не знали этого горя. Я считаю, что нынешнее поколение не должно об этом забывать.

Виктор Синькевич, житель Минска:

Вышли всей семьей. Мероприятия здесь качественные, красиво, понравилось. И планируем на «Линию Сталина» еще съездить. Понравилась речь нашего Президента, прям за душу дернуло. Красиво очень, под впечатлением таким, что…