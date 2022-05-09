Программа до семи вечера. Как в минском парке Горького отмечают День Победы
Новости Беларуси. 9 мая улицы белорусских городов наполнены звучанием фронтовых мелодий. Насыщенная праздничная программа и не только музыкальная в одном из самых крупных парков столицы – в парке Горького, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Здесь как никогда многолюдно. Немало желающих прокатиться на аттракционах. Многие просто прогуливаются семьями и наслаждаются этой праздничной атмосферой, объединяющей всех нас. Среди отдыхающих и гости из других стран.
Марина и Геннадий Федотовы, жители Москвы:
Праздник самый главный, он вечный, на самом деле. Была война в 45-м году, когда мы ценой неимоверных усилий победили и огромнейших жертв. А главное, сейчас она продолжается. Вот эта специальная военная операция – это борьба России со всем мировым фашизмом на самом деле.
Марина и Геннадий Федотовы, жители Москвы:
Самое главное – это учить подрастающее поколение, какой ценой нам досталось мирное небо над головой.
Валерий Гвоздырев, житель Минска:
Это очень важный праздник для всех нас, для всей страны, для стран бывшего Советского Союза, потому что наши предки сражались за мирное небо, чтобы мы спокойно жили здесь и не знали этого горя. Я считаю, что нынешнее поколение не должно об этом забывать.
Виктор Синькевич, житель Минска:
Вышли всей семьей. Мероприятия здесь качественные, красиво, понравилось. И планируем на «Линию Сталина» еще съездить. Понравилась речь нашего Президента, прям за душу дернуло. Красиво очень, под впечатлением таким, что…
Помимо творческих номеров для посетителей парка подготовлена масса мероприятий: мастер-классы, тематические площадки, выступления кинологов, выставка милицейской спецтехники и не только.
Людмила Филиппович, заместитель главы администрации Партизанского района Минска:
Сегодня по всему городу и в том числе в нашем районе «Белая Русь» проведет акцию «Вальс Победы». Будут наши ветераны танцевать вместе с молодыми ребятами. Наш лингвистический университет разучил вальс, и будет танцевать и вовлекать в эту программу всех тех, кто находится сегодня в парке.
Праздничная программа в парке Горького запланирована до семи вечера.
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