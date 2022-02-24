Проект Министерства образования «ШАГ» вновь собрал диалоговую площадку. Говорили о защите госграниц и нацбезопасности

Новости Беларуси. Что такое историческая память и почему так важно ее сохранять? Простыми словами на порой сложные вопросы отвечают на занятиях образовательного проекта «ШАГ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский профлицей строительства № 12 сегодня, 24 февраля, стал площадкой для разговора о защите государственных границ, национальной безопасности страны и патриотическом воспитании. От семейных ценностей и выбора профессии до бизнеса и политики – вопросы поднимаются не по-детски серьезные. Но ведь в нелегких дискуссиях и формируется гражданская позиция и национальное самосознание.

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:

Это всегда возможность такого открытого диалогового пространства, поэтому этот формат, конечно, очень актуален и очень интересен для наших ребят. И очень интересен и для нас в том числе, потому что и мы, в свою очередь, видим то, что интересует молодежь, что их волнует. И очень важно, что мы имеем возможность открыто, откровенно с ними разговаривать практически на все темы.

Давид Лашутко, учащийся профильного лицея строительства № 12 Минска:

Так как я являюсь гражданином Республики Беларусь, я готов для нее стараться, трудиться, работать и отвечать за свои поступки перед собой и перед своим народом. Я хочу развиваться в сфере строительства. Я хочу стать профессиональным укладчиком напольных покрытий и вообще быть универсальным строителем.