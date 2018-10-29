«Сейчас идет борьба за вас, за молодёжь». О чём говорили на встрече в честь юбилея комсомола?

Новости Беларуси. Самое массовое советское молодежное движение отмечает вековой юбилей. Ровно сто лет назад был образован Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И 29 октября - в день празднования 100-летия организации - с продолжателями тех славных традиций встретился Президент Беларуси. На встрече с активом БРСМ речь шла о связи поколений, преемственности и памяти. В частности, Александр Лукашенко отметил, что сегодня необходимо чётко определиться с ролью молодёжного союза и теми правами и полномочиями, которыми его можно наделить. Глава государства также посетил выставку, которую специально к юбилею организовали во Дворце Независимости.

Её называют «покорившей Эльбрус». И это не просто слова. Высота 5642 метра. Для Анастасии Лапко вместе с мужем (первой семейной пары, покорившей эту горную вершину) – дебют в альпинизме. Впрочем, дебют это не только для них. Впервые на самой высокой точке Европы побывал и флаг Белорусского республиканского союза молодёжи. Анастасия Лапко, научный сотрудник Института биоорганической химии НАН Беларуси:

Мы хотим показать, что есть такая страна – Беларусь. Что мы гордимся ею, что мы живем и нам очень приятно, это наша гордость – принести туда наш флаг.

Впрочем, в истории семьи Лапко путешествий было немало. Посещали необитаемые острова, объездили почти всю Юго-Восточную Азию. А ещё у пары двое детей. Оба родом из Столбцов, учились в одной школе, но встречаться начали только, когда переехали в Минск. Кстати, здесь же началась и карьера Анастасии. Биохимик, аспирант и научный сотрудник Института биоорганической химии. А ещё победитель конкурса «100 идей для Беларуси». Анастасия создала и запатентовала уникальный гемосорбент, который может применяться в онкологии и при трансплантации органов. Разработки Анастасия уже презентовала на IV Форуме регионов Беларуси и России.

Анастасия Лапко:

Создав сорбент, мы сможем удалить вот эти плохие, злые, так скажем, антитела из крови человека. Каждый сорбент будет раз в 30-50 дешевле, чем зарубежные аналоги. И о своих научных успехах, и о том, что впереди у семьи освоение ещё 5 континентов, Анастасия уже потом во время откровенной беседы расскажет нашему Президенту и всем ребятам. Сегодня девушка – одна из тех, кто 100-летие комсомола отмечает здесь, во Дворце Независимости. Всего три с половиной сотни приглашённых. Тут и молодёжь, и ветераны организации, для которых этот праздник связан с самыми светлыми и добрыми воспоминаниями.

Анастасия Иванникова, СТВ:

29 октября 1918. Именно эта дата считается днём рождения комсомола. За столетие сделано немало. Участие в строительстве нефтеперерабатывающих заводов, калийных комбинатов, мелиорации земель Полесья. Нынешнему поколению тоже есть чем похвастаться. К примеру, молодые люди делятся своими идеями в рамках республиканских конкурсов, а студотрядовцы участвуют в значимых стройках страны.

О той самой преемственности скажет и наш Президент. Александр Лукашенко на этот праздник даже захватил с собой свой комсомольский билет. Чем не подтверждение того, что именно комсомол объединяет все поколения? Вот только если сегодня комсомол ассоциируется с молодостью и неудержимой энергией, то тогда, столетие назад, организация была далека от романтики.

Приходилось в буквальном смысле возрождать страну: осваивать целину, крайний Север, Дальний Восток, Сибирь, вместе строили БелГРЭС, «Гомсельмаш», Оршанский льнокомбинат, многие белорусские заводы. Александр Лукашенко показал свой комсомольский билет Сегодня те искренние стремления и энтузиазм можно увидеть на старых кадрах художественных фильмов и документальной хроники. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На наших стройках работали представители всех республик бывшего Советского Союза. А белорусские ребята – это более 17 тысяч – возводили ДнепроГЭС, Сталинградский тракторный завод, Комсомольск-на-Амуре, шахты Донбасса. К сожалению, их уже или нет, или разрушены. Важно помнить: масштабная советская стройка крепила братство народов, населяющих Советский Союз, которые не делили его на свою и чужую территорию. Помогали друг другу. Не было бы этого единства, не было бы у нас и Великой Победы. Да и нас с вами не было бы.

Говоря об истории ВЛКСМ, мы часто вспоминаем годы Великой Отечественной войны. В то время молодые комсомольцы сделали то, что сегодня сложно представить. Миллионы юношей и девушек уходили на фронт добровольцами. Свободу своей земли, жизнь других людей ставили выше собственной. А в послевоенное время они восстанавливали страну из разрухи, возрождали города и села, поднимали экономику, создавали новый социально-культурный уклад общества. Снова были на передовой, но уже мирного строительства. Всего за сто лет школу комсомола прошли около 200 миллионов человек. Это всегда была очень важная и во многом определяющая первая ступень для будущей карьеры. Государственные и общественные деятели, учёные, дипломаты, писатели, знаменитые спортсмены. Не просто многие, все были выходцами как раз из комсомола. Неудивительно, что традиции тех лет легли в основу нашего, Белорусского союза молодёжи. Который, кстати, появился в 2002 году после объединения двух крупнейших молодёжных организаций. Впрочем, комсомол тех лет не обходился и без критики.

Александр Лукашенко:

Многие критикуют прежний комсомол. Я тоже критиковал наших лидеров за некую заорганизованность, за некий формализм. Все было, особенно сейчас. Часто молодежь спрашивает руководителя нашего Белорусского республиканского союза молодежи: а как реагировать? Мы живем в сложный период перехода от одного к другому. Правда, до сих пор не все определились, от чего к чему мы переходим. Поэтому мы особо громко не заявляем в Беларуси о том, от чего к чему мы идем. Мы просто живем спокойно и совершенствуем то, что у нас есть. И делаем мир лучше. Мы не выбрасываем все то хорошее, что было в нашей истории. Я нигде не говорю, что мы идем от плановой экономики к рыночной, черт его знает, что сейчас происходит, особенно в последние месяцы и последний год в мире. Даже наши суперлибералы поколебались в этих оценках, и уже тоже не говорят о каком-то рынке. Но то, что общество сейчас полевело, особенно на постсоветском пространстве – это факт. И буквально в ближайшем будущем вы это увидите. Не будет уже тех радикальных изменений, призывов к этим радикальным изменениям. Давайте, все бросим, бросимся в рынок и т. д. Этого не будет. Народы, особенно наши славянские, отвергли этот радикализм. И то, что мы не побежали тогда в этот бешеный радикальный рынок, мы от этого выиграем еще. Мы и так выиграли то, что не пошли по радикальному пути, но будет еще лучше. Нам не придется к этому возвращаться.

Поэтому по-разному оценивают нас сегодня, нашу молодежную организацию. Полярные точки зрения. Почему? Потому что идет борьба за вас. Чего бороться за них? Нас не переделаешь, мы уже крепко стоим на своих позициях. Сейчас идет борьба за вас, за молодежь. Вас стремятся одни подтащить в одну сторону, другие – в другую. Почему за вас? Потому, что вам жить в будущем. И я, как Президент, хочу, чтобы вы не клонились ни влево, ни вправо, а занимались земным. Чтобы вы понимали, что вам надо жить, создавать семьи. А кто создал – надо растить детей. Поэтому вы должны в это бурное время, чтобы не утонуть, придерживаться спокойных центристских ориентиров, которые видны перед вами. Не надо колебаться ни влево, ни вправо. Не совершайте ошибок, за которые вам было бы больно потом.

2 миллиона жителей нашей страны – это как раз молодёжь. А значит, почти каждый пятый белорус. Юношей примерно на 50 тысяч больше, чем девушек. Самые «молодые» – Минск и Гомельская область. Цифры говорят сами за себя. Неудивительно, что Президент ставит вопрос: всё же какую роль будут играть молодёжные организации? Какие у них будут права? И в чём ту самую молодёжь нужно поддержать? С одной стороны, ребята могут внести вклад в укрепление экономики страны. Ждут их и на «БелДжи», и на «БелАЗе». С другой – подключаться нужно к вопросам госуправления. Александр Лукашенко:

Нас во всём мире признают как IT- страну. Говорят, какие продвинутые Беларусь, потом – Америка, потом – Индия, потом – Пакистан, Россия. А ведь начиналось…ну да, когда-то я создал этот Парк айтишный. И что вы думаете, я там ходил и рассказывал, как надо делать? Нет. Я их позвал к себе и говорю: «Вы хотите завтра жить в будущем? Хотите этим заниматься?». «Хотим». Я говорю: «Так давайте, вы уже попробовали это на зуб. Вносите предложения, чего вы хотите». Они должны внести нам предложения, исходя уже из своего, пусть небольшого, опыта, что мы можем сделать, и чего они хотят.

Кстати, в 2018 году двойной юбилей. Студотрядовскому движению – 55. Сервисные, строительные, экологические, медицинские, педагогические, производственные, сельскохозяйственные и животноводческие – всего в этом сезоне было создано более 300 студотрядов. Ажиотаж по традиции пришёлся на июль и август. На встрече с активистами БРСМ Александр Лукашенко поделился своей семейной новогодней традицией Только в Минске в 2018 году отряды работали почти на 200 объектах. Больше всего человек было занято на фабриках и заводах, около 20% – в строительстве, столько же в педагогической сфере. Но как бы то ни было, всё, чем занимается молодёжь, должно работать на созидание. Это подчеркнёт и наш Президент. В свою очередь государство будет делать все для сохранения мира и спокойствия на белорусской земле.

Александр Лукашенко:

Ваша задача – отстаивать высокие идеалы честности и справедливости, традиционные духовные ценности в мире скептиков и циников, в мире конфликтов и войн, которые пусть и не затронули белорусскую землю, но подошли слишком близко к ее границам. И это беда нашего времени. Эти войны уже у нашего порога. Наша с вами задача - уберечь этот клочок от потрясений, ибо негде будет жить ни нам, ни вам, ни тем более нашим детям. И если проследим хронологию известных трагических событий, то увидим, что точкой отсчета многих стало целенаправленное манипулирование сознанием молодежи. И везде в этот процесс затаскивали молодежь, и она шла. Потому что молодежь, какими бы вы ни были, вы еще неопытные, у вас нет этой жизненной силы, которую вы приобретете со временем. Не обижайтесь, что я так говорю. У вас, может, чуть больше, поскольку вы уже поработали руководителями разных уровней молодежных организаций. А те, кто идут или не идут, или где-то рядом – какие они? Они еще никакие.

Государство делает все для сохранения мира и спокойствия на белорусской земле. Но ваша задача не дать шанса даже на попытку использовать ваш ум, интеллект и энергию в разрушительных целях. «Чудесная инициатива». Президент поддержал инициативу создания парков семейных деревьев В нашей стране молодёжным движением действительно дорожат. И это не просто слова. Александр Лукашенко:

Скажу вам впервые и откровенно то, о чем я говорил в самом узком кругу. Говорят, поддерживаем из бюджета функционеров – многие критикуют,– которые хоть как-то руководят молодежью. Я всегда говорю прагматично: а если завтра с ружьем придется встать на защиту своей Родины? Я, как главнокомандующий, обойдусь что ли только той структурой и системой, которая создана в Вооруженных Силах и милиции? Нет. Нам придется раздать каждому, прежде всего мужику, да и девчонке, оружие, чтобы защитить, ладно, не Родину, себя и свою семью, своих детей. Как было в Великую Отечественную войну? Коммунисты, комсомольцы вперед – и все погибали. Потому что была мощная партийная организация, государственная власть в ней была сосредоточена и молодежная организация. Люди жили, воевали, погибали и принесли нам Победу.

Получился по-настоящему душевный и откровенный разговор, на котором ребята были не просто слушателями, но и активными участниками. Выступить мог каждый. Поделиться своими идеями, рассказать о наблюдениях. Ярослав Горовой – один их тех, кто не понаслышке знает, что такое студотряд. Это движение в Беларуси возродили в 2003. И за все время попробовать себя в разных профессиях смогли около миллиона молодых людей. Ярослав Горовой:

Вы сегодня говорили, что нам, молодежи, студотрядовцам, предстоит взять шефство над строительством новых больших сооружений и объектов. Хотелось бы спросить, что по вашему мнению, будут это за объекты? Александр Лукашенко:

Мы подумаем над этой стройкой. Но вы главное сказали, что вы к этому готовы. Не все станут айтишниками, будут нужны и рабочие руки, и аграрии, и ученые фундаментальных наук, которые эффект дадут не сегодня, завтра, а где-то только послезавтра. Все нужны будут. Поэтому объект этот будем строить и подумаем о том, как привлечь туда молодежь.

Тем временем у Александра Сергиенко предложения свои. У председателя федерации воркаута инициатива «спортивная». Предлагает создать площадки для занятий уличной гимнастикой. Оценят и последователи спортивной субкультуры, и начинающие. Интерес к воркауту в Беларуси возник ещё в 2011. Считается, что во время тренировки на турнике может быть задействовано более 300 мышц. И польза для здоровья, и каких-либо материальных затрат воркаут не требует. Вот и популярность его растёт. Совсем скоро в Минске откроется 9 площадок для занятий воркаутом в каждом районе. Регионы же пока отстают.

Александр Лукашенко:

Когда-то мы создавали поселки будущего и нам надо было их возрождать. В больнице одного их таких городских поселков я и родился. Копысь. Поскольку я хорошо знаю его, давайте вот покажем, как надо возрождать. Не ломая ничего, не строя дворцы, а сделать такой компактный поселок для жизни. Вот там мы построили такую площадку. То есть разные варианты строительства этих площадок. Я уже поддержал когда-то эту идею. Мы посмотрим со специалистами: если это будет в развитии того, что мы начали делать, так возьмите эти 9 площадок под контроль. Мы где-то финансово поможем. Это небольшие деньги, и мы их построим.

Предложений звучало немало. Причём, касались они самых разных сфер. К примеру, присвоить Дворцу Независимости статус историко-культурной ценности, подарить во время будущей переписи подарок с изображением госсимволики каждой семье или показывать на экранах страны ролики с белорусскими красотами. Идеи Александр Лукашенко поддержал. В память о сегодняшнем празднике – книга, изготовленная в этом году. На глянцевых страницах – вся история комсомола.

Ну а ещё одним подарком стала уникальная выставка. К примеру, этот стенд – результат вдохновения национальной культурой. Ребята возрождают традиции. Здесь кукольный театр батлейка, узоры белорусского орнамента, валенки хенд-мейд.

Президенту предложили даже опробовать ткацкий станок. А ведь когда-то ткачество было чисто мужским занятием.