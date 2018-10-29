«Чудесная инициатива». Президент поддержал инициативу создания парков семейных деревьев

Новости Беларуси. Много на встрече в честь 100-летия ВЛКСМ говорили и о личном, о таких важных семейных ценностях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко показал свой комсомольский билет

Одна из инициатив – создание во всех регионах Беларуси парков семейных деревьев, это такая альтернатива замков любви.