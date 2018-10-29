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«Чудесная инициатива». Президент поддержал инициативу создания парков семейных деревьев

29 октября 2018 20:19
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Новости Беларуси. Много на встрече в честь 100-летия ВЛКСМ говорили и о личном, о таких важных семейных ценностях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко показал свой комсомольский билет

 Одна из инициатив – создание во всех регионах Беларуси парков семейных деревьев, это такая альтернатива замков любви.

«Чудесная инициатива». Президент поддержал инициативу создания парков семейных деревьев-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чудесная инициатива. Абсолютно поддерживаю. Наталья Ивановна, подумайте, как я буду закладывать с молодежью в будущем году этот парк, определимся, где это будет. Правильно здесь было сказано, по случаю создания семьи, рождения ребенка, ну и просто хорошее настроение. Человек придет и по плану, который будет в парке, посадит свое деревце.
Мне просто это с вами говорить, я уже это сделал. Во Дворце Независимости, когда будете выходить, там есть четыре дерева. Это мое дерево и трех моих сыновей.

На встрече с активистами БРСМ Александр Лукашенко поделился своей семейной новогодней традицией

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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