На встрече с активистами БРСМ Александр Лукашенко поделился своей семейной новогодней традицией

Александра Лукашенко очень часто радушно приглашали в гости. На празднование тысячелетия Бреста и даже на Форум сельской молодёжи, который ежегодно собирает молодых тружеников сельхозпроизвдства, предпринимателей, работников социальной сферы. А вот самые юные приглашали в Сморгонь и задавали вопросы о самом заветном и волшебном.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Семейная моя традиция, Настенька, ты ее точно знаешь. Это провести Президентскую елку. Это самая главная традиция. Дело в том, что перед Новым годом спрос на Президента возрастает во сто крат. Мне надо там и там побыть, к деткам съездить, надо проследить, чтобы подарки все получили, такие как ты и постарше. Эта государственная работа стала моей традицией, и я тебя приглашаю на Новый год на елку.