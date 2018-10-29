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На встрече с активистами БРСМ Александр Лукашенко поделился своей семейной новогодней традицией

29 октября 2018 20:01
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Новости Беларуси. 29 октября Президент встретился с активом БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: «Надо определиться наконец-то с теми направлениями, по которым будет работать молодежь»

Александра Лукашенко очень часто радушно приглашали в гости. На празднование тысячелетия Бреста и даже на Форум сельской молодёжи, который ежегодно собирает молодых тружеников сельхозпроизвдства, предпринимателей, работников социальной сферы. А вот самые юные приглашали в Сморгонь и задавали вопросы о самом заветном и волшебном.

На встрече с активистами БРСМ Александр Лукашенко поделился своей семейной новогодней традицией-1

Анастасия Ванеева:
Какие семейные новогодние традиции есть у вас?

На встрече с активистами БРСМ Александр Лукашенко поделился своей семейной новогодней традицией-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Семейная моя традиция, Настенька, ты ее точно знаешь. Это провести Президентскую елку. Это самая главная традиция. Дело в том, что перед Новым годом спрос на Президента возрастает во сто крат. Мне надо там и там побыть, к деткам съездить, надо проследить, чтобы подарки все получили, такие как ты и постарше. Эта государственная работа стала моей традицией, и я тебя приглашаю на Новый год на елку.

# Новый год # общество # Фотофакт

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