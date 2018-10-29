На встрече с активистами БРСМ Александр Лукашенко поделился своей семейной новогодней традицией

Новости Беларуси. 29 октября Президент встретился с активом БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси: «Надо определиться наконец-то с теми направлениями, по которым будет работать молодежь»
Александра Лукашенко очень часто радушно приглашали в гости. На празднование тысячелетия Бреста и даже на Форум сельской молодёжи, который ежегодно собирает молодых тружеников сельхозпроизвдства, предпринимателей, работников социальной сферы. А вот самые юные приглашали в Сморгонь и задавали вопросы о самом заветном и волшебном.