Президент Беларуси: «Надо определиться наконец-то с теми направлениями, по которым будет работать молодежь»

Новости Беларуси. Определить направления для работы и наделить правами. Александр Лукашенко считает, что молодежному движению в Беларуси уделяется недостаточно внимания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече с активом БРСМ Президент отметил, что необходимо четко определиться с ролью союза. В качестве примеров он привел студотряды и волонтерское движение. Новыми направлениями могут стать рабочие бригады. В стране не хватает рабочих рук, так что молодежь сможет применить свои силы в промышленности, сельском хозяйстве. Власти же предстоит определиться, какими правами и полномочиями можно наделить молодежь. Крупные объединения, подобные республиканскому союзу молодежи, являются основой гражданского общества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо определиться наконец-то с теми направлениями, по которым будет работать молодежь. Ну, к примеру, если вы четко определились – я это поддерживаю – студотрядовское движение. Это прекрасная форма, пришедшая оттуда. Прекрасная форма с точки зрения, что молодежь, особенно сейчас, окунается в эту физически трудную работу. Молодежь в 17-18 лет учится зарабатывать первый рубль для себя. Как тогда было и со мной, и с другими: в студенческих отрядах, зарабатывая определенные деньги, покупали себе одежду и обувь для того, чтобы нормально пойти в университете на второй и на третий курс и нормально выглядеть. Вот хорошее направление, которое монополизировано в хорошем смысле слова нашим союзом молодежи. Что в этом плохого? Прекрасно. Появляются новые волонтерские движения, наставничество, уходы, помощь больным, немощным, ветеранам и так далее. Но надо определиться и четко дать сигнал нашему обществу, молодежи, чем вы будете заниматься.

А органам власти – здесь присутствует глава Администрации, члены правительства – надо не боясь честно и откровенно сказать, какой властью мы сможем наделить сегодня молодежь. В чем они могут быть помощниками для государства? В чем мы их будем поддерживать и что для нас неприемлемо? Хоть на уровне закона. В свое время я четко ответил на этот вопрос – что такое для нас гражданское общество. Мы не разрушили молодежную организацию, она у нас есть. Почему это не опора нашего гражданского общества? Мы не разрушили профсоюзы. Почему они не могут быть опорой нашего гражданского общества? Мы не разрушили женские ветеранские организации. Почему они не могут быть опорой нашего гражданского общества? Они должны тут играть главную скрипку. Ну а тот, кто хочет в этом оркестре присоединиться к этой главной скрипке и играть, пожалуйста, присоединяйтесь. Клуб, если можно так сказать, не закрыт.

Пользуясь случаем, активисты БРСМ внесли Президенту ряд предложений. Александр Лукашенко поддержал идеи популяризации государственной символики, создания парка семейных деревьев, продвижения воркаут-площадок и пообещал приехать в Брест на тысячелетие города.

Это очень важное событие, и мы очень благодарны нашему Президенту за то, что мы смогли с ним встретиться. Те вопросы, которые сегодня обсуждались, они действительно важные. Вопросы волонтерства, вопросы добровольства и дальнейшего продвижения нашего Белорусского республиканского союза молодежи.

Запомнилось множество, конечно, интересных идей, которые предлагали как студенты, так и школьницы, пионерки, так и взрослые люди. Идеи действительно достаточно хорошие, и было бы неплохо их все реализовать.