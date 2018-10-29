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Александр Лукашенко показал свой комсомольский билет

29 октября 2018 20:10
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Новости Беларуси. Еще в начале встречи с активом БРСМ Президент показал свой комсомольский билет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко показал свой комсомольский билет-1

Александр Лукашенко показал свой комсомольский билет-3

В ответ активисты БРСМ продемонстрировали карточку нового образца, чипированную, с системой лояльности и скидок на самые востребованные молодежью услуги.

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# БРСМ # общество # Фотофакт

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