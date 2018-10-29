Александр Лукашенко показал свой комсомольский билет

Новости Беларуси. Еще в начале встречи с активом БРСМ Президент показал свой комсомольский билет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Еще в начале встречи с активом БРСМ Президент показал свой комсомольский билет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ответ активисты БРСМ продемонстрировали карточку нового образца, чипированную, с системой лояльности и скидок на самые востребованные молодежью услуги.
На встрече с активистами БРСМ Александр Лукашенко поделился своей семейной новогодней традицией
Президент Беларуси: «Надо определиться наконец-то с теми направлениями, по которым будет работать молодежь»