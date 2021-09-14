Воссоединение Западной Беларуси. Совет Республики проведёт круглый стол в преддверии Дня народного единства

Новости Беларуси. 15 сентября парламентарии продолжат разговор о консолидации белорусского общества. В преддверии Дня народного единства Совет Республики проведет круглый стол. Он состоится в историческом музее Беларуси и объединит руководителей профильных министерств, Академии управления, представителей республиканского союза молодежи и СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – вопрос воссоединения Западной Беларуси с БССР как акта исторической справедливости. Кроме того, в рамках встречи запланировано торжественное открытие тематической выставки. В экспозиции представят не только коллекцию исторического музея, но и экспонаты областных учреждений культуры.