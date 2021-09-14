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Воссоединение Западной Беларуси. Совет Республики проведёт круглый стол в преддверии Дня народного единства

14 сентября 2021 12:56
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Новости Беларуси. 15 сентября парламентарии продолжат разговор о консолидации белорусского общества. В преддверии Дня народного единства Совет Республики проведет круглый стол. Он состоится в историческом музее Беларуси и объединит руководителей профильных министерств, Академии управления, представителей республиканского союза молодежи и СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воссоединение Западной Беларуси. Совет Республики проведёт круглый стол в преддверии Дня народного единства-1

В центре внимания – вопрос воссоединения Западной Беларуси с БССР как акта исторической справедливости. Кроме того, в рамках встречи запланировано торжественное открытие тематической выставки. В экспозиции представят не только коллекцию исторического музея, но и экспонаты областных учреждений культуры.

Воссоединение Западной Беларуси. Совет Республики проведёт круглый стол в преддверии Дня народного единства-4

Их покажут во время телемоста. Его можно будет увидеть на сайте издательского дома «Беларусь Сегодня». Еще одним заметным событием станет презентация книги-альбома «17 верасня – Дзень народнага адзінства» лауреата премии «За духовное возрождение» Владимира Лиходедова.

# Год народного единства # общество # Владимир Лиходедов # Фотофакт

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