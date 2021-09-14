«Воспитывать ребёнка в каменном дворе не так комфортно». Какое жильё хотят покупать минчане?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Когда к вам в агентство обращаются за поиском квартиры, дома, что предпочитают? Есть какое-то процентное соотношение, что ищут?

Янина Шимаковская, риелтор центра недвижимости:

В основном ищут квартиры, потому что мы живем в столице, и у людей, которые даже приезжают из регионов, изначально цель – квартира. Жизнь такова, что семьи растут, и молодые люди, у которых уже несколько детей, двое, а у многих уже и трое, это поколение 30-летних, они все больше рассматривают варианты жизни за городом, потому что понимают, что воспитывать ребенка в каменном дворе не так комфортно, как это было бы в частном доме. Поэтому ищут варианты современных домов, но, к сожалению, мы пока не можем удовлетворить спрос на современное строительство. Наталья Надольская:

А что хотят? Какой запрос? Янина Шимаковская:

Небольшой метраж.

Наталья Надольская:

А удаленность от города имеет значение? Янина Шимаковская:

Конечно. Однозначно да, потому что если дом рассматривается для круглогодичного проживания, то семьи с детьми в первую очередь смотрят удобную локацию в плане дошкольных учреждений, школ. Вузы уже не так часто, потому что взрослые молодые люди могут сами добираться. Но родители понимают, что маленького ребенка на автобусе или маршрутном такси в школу не отправишь, поэтому должно быть хорошее транспортное сообщение, в пределах 25 километров, хотя изначально, может быть, они думают, что справятся и 40-50. Но когда начинаешь ездить каждый день, понимаешь, что все-таки это должно быть ближе.