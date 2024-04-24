«Сегодня состоится настоящий диалог». Какой видят свою роль молодые делегаты ВНС?

Количественный состав ВНС сформирован и включает 1 166 человек. 24 апреля делегатам предстоит решить организационные вопросы: принять временной регламент работы ВНС, избрать председателя, его заместителей и членов Президиума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Буквально с каждой минутой в фойе прибывает все больше людей. Напомню, именно Дворец Республики – место прописки Всебелорусского народного собрания. Пять из предыдущих шести народных вече проходили именно в этих стенах. Ожидается, почти 2 тысячи человек примет участие – это делегаты и приглашенные.

В числе гостей порядка 700 человек. Это представители интеграционных объединений, дипкорпуса, делегации со всех областей. Главная задача была обеспечить максимальный региональный охват, чтобы потом в коллективах участники могли непосредственно рассказать, как это было.

Артем Шидловский, атташе управления международного экономического права главного управления договорно-правового управления Министерства иностранных дел Беларуси:

Пример Всебелорусского народного собрания является весьма уникальным даже для наших европейских партнеров. Это показывает, что народ напрямую принимает наиболее важные для жизнедеятельности страны решения, он является единственным источником и носителем власти, как закреплено у нас в Конституции. Поэтому Всебелорусское народное собрание является весьма важным институтом для осуществления непосредственной власти народными методами.

Делегатов узнать сегодня можно по характерному нагрудному знаку на лацкане жакета. Это наш государственный флаг. Изображение монумента Победы, лавровая ветвь. Каждая деталь наполнена символизмом. Да, мы, белорусы, мирные люди, помним свою историю и хотим опыт передать будущим поколениям.

Сплав молодости и опыта – так можно охарактеризовать в целом состав ВНС. Важно сохранить и накопленный опыт. И в то же время дело за молодыми. Им совсем скоро вкладывать уже свои силы в укрепление страны в реализацию целей развития, которые определяются сейчас. Какой видят свою роль в развитии страны молодые люди?

Анастасия Кисель, студентка Гродненского государственного университета имени Я. Купалы, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Молодежь Беларуси – это мощь и сила. Мы уже заряжены самыми яркими и инициативными проектами, которыми готовы поделиться на республиканском уровне. На самом деле это большая ответственность для нас, молодых, что именно сегодня состоится настоящий диалог. Не только между поколениями, но и между властью и обществом. Сегодня мы расскажем о своих перспективах развития страны, предложим свои позитивные идеи для изменений и поделимся своим самым сокровенным, а именно сохранением исторической памяти. Ведь так важно, когда каждый из нас вкладывает частичку своей души в развитие и процветание любимой страны.

Впервые в фойе Дворца Республики установлены кабины для голосования и ящики для бюллетеней. Делегаты путем тайного голосования выберут Президиум и его председателя. Для работы счетной комиссии предоставлен Малый зал. Впервые ВНС пройдет в конституционном статусе. Это новая страница в развитии суверенной Беларуси. Так сегодня говорят делегаты.