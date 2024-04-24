«Колеры Вялікай Перамогі». Союз художников организовал выставку, посвящённую 80-летию освобождения Беларуси

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
«Колеры Вялікай Перамогі» – выставка, посвященная самому знаковому событию этого года – 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Организатором проекта выступил Белорусский союз художников. Картины о Великой Победе можно увидеть во Дворце искусств.
Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников, искусствовед:
За этот короткий период, 50-70 лет, выросло прекрасное поколение людей, которые знали войну, не прошли ее, но были детьми войны. Это молодежь, которая так или иначе соприкоснулась с этой темой. И в этой выставке мы можем увидеть разных художников. Здесь есть работы, например, ветерана Великой Отечественной войны, россиянина по происхождению Павла Любомудрова. Это прекрасный художник-график, который практически первым приехал в Беларусь, чтобы создать здесь школу, кафедру графики. Образ воинов, того, что происходило в тот момент, как освобождалась земля, как люди себя вели, какой героизм был у них в душе, все это Павел Любомудров умел передавать с непередаваемой эмоциональностью, свойственной только ему, и изысканностью его графической линии.
Часть проекта посвящена шедеврам белорусской графики. В часы работы выставочного зала все минчане и гости столицы могут абсолютно бесплатно посмотреть фронтовые зарисовки классиков и современников из фондов Белорусского союза художников.
Выставка графики – лишь первая часть масштабного проекта, кульминацией которого станет большая экспозиция. Увидеть ее можно будет 3 июля, в День Независимости Республики Беларусь.
Подробности в видеоматериале.