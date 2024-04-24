«Колеры Вялікай Перамогі». Союз художников организовал выставку, посвящённую 80-летию освобождения Беларуси

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников, искусствовед:

За этот короткий период, 50-70 лет, выросло прекрасное поколение людей, которые знали войну, не прошли ее, но были детьми войны. Это молодежь, которая так или иначе соприкоснулась с этой темой. И в этой выставке мы можем увидеть разных художников. Здесь есть работы, например, ветерана Великой Отечественной войны, россиянина по происхождению Павла Любомудрова. Это прекрасный художник-график, который практически первым приехал в Беларусь, чтобы создать здесь школу, кафедру графики. Образ воинов, того, что происходило в тот момент, как освобождалась земля, как люди себя вели, какой героизм был у них в душе, все это Павел Любомудров умел передавать с непередаваемой эмоциональностью, свойственной только ему, и изысканностью его графической линии.