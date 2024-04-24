Это приводит к серьёзным последствиям. Вот какие ошибки часто совершают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Во всем мире причина смертности номер один – это сердечно-сосудистые заболевания. Зачастую пациенты, страдающие таким недугом, совершают ряд ошибок, что может привести к серьезным и даже непоправимым осложнениям.

Татьяна Рыбак, врач-терапевт медицинского центра «Мерси»:

Первая ошибка – это несвоевременное обращение к врачу за медицинской помощью. Часто наши пациенты, имея артериальное давление, 160 на 100, 150 на 90, чувствуют себя при этом хорошо, считают, что это его рабочее давление, что это может быть наследственное давление. Если у вас артериальное давление выше 140 на 90, вам обязательно надо обратиться к врачу, чтобы своевременно диагностировать артериальную гипертензию, назначить правильное лечение. Следующая ошибка наших пациентов – это несоблюдение простых правил питания. Это касается большого употребления поваренной соли.

Попадая в человеческий организм, соль задерживает жидкость. Это один из механизмов повышения артериального давления и прогрессирования сердечной недостаточности. Будьте аккуратны и употребляйте не более 5 граммов соли в сутки. Еще одна проблема пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями – это несвоевременный прием лекарственных препаратов.

Татьяна Рыбак:

Когда приходит пациент к врачу, пациент пропил препараты, ему стало лучше, и он решил дальше не принимать. Это очень большая ошибка. Именно постоянный прием лекарств приводит к нормализации артериального давления, к стабилизации заболевания, профилактике частоты гипертонических кризов, уменьшению количества госпитализаций в стационар таких пациентов. А самое главное – эти препараты профилактируют осложнения от артериальной гипертензии, инсульта и инфаркта.