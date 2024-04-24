Как создают граффити? Побывали на мастер-классе и узнали

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Граффити – сказочное превращение серых зданий в настоящие произведения искусства. Как принарядить городские панельки, точно знает столичный райтер Федор Рябцев. В эту профессию он пришел еще в школе.

Сначала занимался брейкдансом в Центре дополнительного образования детей и молодежи «Виктория», а потом узнал о стрит-арте. И так увлекся этим хобби, что теперь обучает художественной росписи фасадов и других. Добро пожаловать на мастер-класс!

Федор Рябцев, педагог Центра дополнительного образования детей и молодежи «Виктория»:

Каждый, кто сюда приходит, я ему рассказываю вообще историю граффити, что к чему, откуда пошло, что нельзя, что можно рисовать. И рассказываю про базу: про строение букв. В основном граффити – это буквы.