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Как создают граффити? Побывали на мастер-классе и узнали

24 апреля 2024 11:35
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Как создают граффити? Побывали на мастер-классе и узнали-1

Граффити – сказочное превращение серых зданий в настоящие произведения искусства. Как принарядить городские панельки, точно знает столичный райтер Федор Рябцев. В эту профессию он пришел еще в школе.

Как создают граффити? Побывали на мастер-классе и узнали-4

Сначала занимался брейкдансом в Центре дополнительного образования детей и молодежи «Виктория», а потом узнал о стрит-арте. И так увлекся этим хобби, что теперь обучает художественной росписи фасадов и других. Добро пожаловать на мастер-класс!

Как создают граффити? Побывали на мастер-классе и узнали-7

Федор Рябцев, педагог Центра дополнительного образования детей и молодежи «Виктория»:
Каждый, кто сюда приходит, я ему рассказываю вообще историю граффити, что к чему, откуда пошло, что нельзя, что можно рисовать. И рассказываю про базу: про строение букв. В основном граффити – это буквы.

Как создают граффити? Побывали на мастер-классе и узнали-10

Все начинается с эскизов на бумаге. Ребята изучают алфавит, стили, а уже потом, набив руку, тренируются на кирпичном холсте зданий.

Подробности в видеоматериале.

# Граффити # общество # Валерия Яскевич

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