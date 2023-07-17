«Сегодня мы маршировали и учили песню. После песни мы пошли на киберспорт». Чем занимаются дети в лагере?

Песни у костра, линейки, речевки, спартакиады. Строем в столовую, гурьбой на речку и бегом на танцы. Лучшие воспоминания нашей юности сегодня получили продолжение в новых возможностях досуга для детей в загородных, оздоровительных, дневных лагерях, дворцах культуры и центрах дополнительного образования. О чем через много лет будут вспоминать современные школьники, обсудим в ток-шоу «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Наш опытный журналист Марина Кишкурно решила вернуться в детство и на один день окунуться в атмосферу новых эмоций, впечатлений и беззаботности.

Марина Кишкурно, корреспондент:

Путевка в детство! Сколько взрослых хотели бы ее получить, но у этих ребят счастливый билет на руках. Прямо сейчас во Дворце детей и молодежи проходит торжественное открытие смены. «Кто шагает дружно в ряд? Самый лучший наш отряд!» Эти строки наверняка знают даже те, кто никогда не был в детском лагере, а уж кто был, повторит их даже ночью. Все, что было в лагере, остается в лагере. Нет, остается в памяти надолго, а, может, и на всю жизнь. И это способ научить детей чему-то по-настоящему важному.

Елизавета Тарасова, культорганизатор УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»:

Агитируем, чтобы дети изучали белорусскую мифологию, больше вникали вообще в белорусскую культуру. У нас на протяжении всего лагеря дети ездят по музеям. Вернуться в лагерь мечтают не только дети, но и взрослые. Особенно взрослые.

Снежана Журавлева, культорганизатор УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»:

Цель всей моей жизни – дарить людям радость и любовь через искусство, через творчество. Поэтому я пришла в дворец. Работаю культорганизатором. Я надеюсь, что так получится все замечательно, что дети придут, будут рассказывать родителям, как им все понравилось, и потом еще будут это помнить многие годы. Найти индивидуальный подход, раскрыть таланты ребенка – вот ключевые задачи культорганизаторов. Но как же распознать все способности детей и каким ключом открыть этот ларчик с сокровищами? Так ли это просто?

Владимир Невмержицкий, культорганизатор УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»:

На следующей неделе мы уже планируем запускать творческий конкурс среди отрядов. Мы не оставляем ни один отряд никогда обделенными, всех всегда награждаем, всех поощряем, чтобы ребята в любом случае на нашей смене чувствовали себя всегда весело, позитивно. Впрочем, с такими детьми, как эти, работать интересно. Они разносторонние, любознательные и увлекающиеся, часто дадут фору взрослым по эрудиции.

Тимофей Сугаков:

У нас отряд называется «Комедианты», потому что мы начали рассказывать шутки, анекдоты. Мне очень нравятся наши вожатые, потому что они очень добрые. Еще нам нравятся очень полдники, очень вкусно кормят в школе. Пока ребята ждут полдник, успеваем познакомиться с одним из отрядов поближе. План был такой: не отвлекая, подсмотреть за тем, чем же занимаются учащиеся. Но тихо у нас не получилось. Желающих пообщаться с прессой оказалось много.

Лера Езубчик:

Я в этом лагере уже 4 года. Мне тут очень нравится, тут хорошие друзья, экскурсии очень классные, их очень много. На этой неделе мы уже ездили в Станьково, так я и была уже и в Дудутках, и в зоопарке, и в планетарии.

Тимофей Здрок:

Мы вчера ходили в МЧС, там было очень круто, нам давали призы.

Николай Шевченко:

Мне больше всего понравилась экскурсия в Станьково. Было две части. Одна часть – это военная часть, там было много землянок. Нам показывали все землянки, рассказывали. А вторая часть с животными, их можно было покормить. Ребятам решили не мешать и отправились в другой лагерь. На территории Партизанского района открылся городской военно-патриотический лагерь «Патриот». Он базируется на территории средней школы № 87, а занятия проводятся на базе лицея МВД. Посещают лагерь ребята всего района.

Евгений Абрамович, начальник УО «Специализированный лицей МВД Республки Беларусь»:

Мы должны объяснить, для чего существует лицей, почему, немножко вопросов правопорядка. Мы начинали с одной смены, сейчас мы уже обсуждаем вторую смену. У нас будет две смены, поэтому мы обеспечиваем максимальный охват детей. Здесь ребята под руководством офицеров осваивают строевую подготовку. Киберспорт. Занимаются в интерактивном тире и принимают участие в различных спортивных мероприятиях.

Дмитрий Кашкан:

Можно в лице МВД заниматься киберспортом. И самое главное, что мне нравится в этом лагере, – это сборка и разборка оружия.

Ниикта Ересько:

Мне нравится, когда мы на улице занимаемся разными видами спорта. Мы разбиваемся на команды и играем футбол или волейбол. Помимо этого 25 юных патриотов будут изучать условия проживания и обучения лицеистов, в будущем, возможно, пополнят ряды милицейского учреждения образования.