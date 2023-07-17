Кроме дискотек – экскурсии и развивающие мероприятия. Вот какую программу подготовили детские лагеря

Песни у костра, линейки, речевки, спартакиады. Строем в столовую, гурьбой на речку и бегом на танцы. Лучшие воспоминания нашей юности сегодня получили продолжение в новых возможностях досуга для детей в загородных, оздоровительных, дневных лагерях, дворцах культуры и центрах дополнительного образования. О чем через много лет будут вспоминать современные школьники, обсудим в ток-шоу «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Все мы вспоминаем с теплотой наше пионерское детство, кто имел возможность побывать в пионерах – уже более 100 лет этому движению. В моем детстве еще дети друг друга пастой мазали. Вот какие из таких незыблемых традиций сохранились по сей день?

Арсений Ксеневич, начальник оздоровительного лагеря «Волна»:

Да, до сих пор дети в лагерях оздоровительных мажут пастой друг друга, но мы это всегда стараемся контролировать: на ночь забираем у них эти тюбики с зубной пастой. Это называется «Королевская ночь», дети ее с нетерпением ждут. Но мы не говорим до последнего, что паста будет у них изъята из обихода, но они уже всегда идут подготовленные, поэтому вторые, третьи тюбики у них всегда припасены в их сумках. Екатерина Забенько:

Главное, чтобы вы не искоренили эту очень важную традицию для всех детей, которые отдыхают в пионерском лагере. Еще очень важный вопрос – это кружки, которые существовали всегда в пионерском лагере в моем детстве. Это были кружки выжигания, рисования. В общем, детей тоже занимали, как могли, но время не стоит на месте. Сегодня это не только оздоровление, но и в том числе, как сказала Людмила Михайловна, и образовательный процесс такой, налегке, чтобы вместе с отдыхом незаметно ребенок пристрастился к какому-то новому хобби.

Арсений Ксеневич:

Мы предлагаем очень большой спектр дополнительного образования. В лагере «Горизонт» реализуется восемь образовательных проектов, а в лагере «Волна» мы в прошлом году запустили хит прошлого года летнего оздоровления – Quest Camp. Лагерь для активных, любознательных детей. Ежедневные квесты, мастер-классы. Дети выезжают в загородные р азвлекательные центры, на лошадях катаются, и на квадроциклах, на байдарках. В этом году наша команда запустила очередной образовательный проект. Это Forest Camp, лагерь под открытым небом, где ребята проживают в комфортных палатках. Это походы в лес, это спортивное ориентирование. Жарим на костре картошку, хлеб, сосиски. Квесты, посещение веревочного парка. То есть все такое forest style. Екатерина Забенько:

Людмила Михайловна, снова возвращаемся к загородному отдыху, к оздоровлению детей. То, что касается загородных каких-то экскурсий, выездов, фестивалей, мероприятий. Насколько насыщенная эта программа там?

Людмила Борисенко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

Безусловно, есть возможности для всех и выездных мероприятий. Например, на протяжении всего лета реализуется экскурсионный марафон, который называется «Детский автопоезд». Причем реализуется эта акция по разным направлениям. Это, возможно, посещение знаковых мест того либо иного региона. Это посещение интересных природных объектов. Это посещение мест, связанных с историческими событиями, с историческими личностями, знаковыми для Беларуси. Всегда в воспитательной работе мы ставим акцент на патриотизм. Поэтому выходы наших лагерей к этим местам памяти в планах работы каждого оздоровительного лагеря. Екатерина Забенько:

Ну и самим детям это становится все более интересным. Мне кажется, с каждым годом повышается интерес, патриотизм. Людмила Борисенко:

Когда это делается от души, когда педагоги это прочувствовали и пробуют донести это до детей, это находит отклик в детских душах. Экскурсии на промышленные предприятия. Ведь у нас все загородные лагеря, их собственники – это предприятие чаще всего. Поэтому однозначно хотя бы раз в смену, но наши дети выезжают на предприятие. Это действительно событие. Екатерина Забенько:

Многие дети захотят пойти по следам родителей наверняка благодаря таким экскурсиям. Людмила Борисенко:

Конечно, это тоже хорошая возможность для профориентационной работы. Есть и возможность посетить театр, кинотеатр. Все это присутствует в программе воспитания всех загородных лагерей. Екатерина Забенько:

Наверняка такая возможность есть у тех детей, которые проводят лето в городе?

Ирина Бородай, заместитель директора ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Контакт» Минска»:

Самая разнообразная программа – это как и квест-игры, и историко-познавательная программа «Адкуль наш род», «Пазнай свае карані». Я хочу сказать, что мы очень активно взаимодействуем и сотрудничаем с РОЧС, с ГАИ, с ОСВОДом Центрального района Минска, потому что понятно, что мы уделяем огромное внимание безопасности пребывания наших детей в лагерях. Екатерина Забенько:

Арсений Владимирович, что касается детей в самом лагере, какие мероприятия им нравятся больше всего? В наше время проходили также различные смотры, конкурсы, фестивали. В чем активнее всего принимают участие дети? Арсений Ксеневич:

Лагерь есть лагерь, и без дискотек, без костра это не лагерь. Поэтому дискотеку, это самое знаковое, мне кажется, для детей мероприятие в лагере, они всегда ждут с нетерпением. Идешь вечером по корпусу, эти девочки духами пшикаются, красятся, наряжаются. Екатерина Забенько:

В наше время одеждой менялись. Потому что не было такого гардероба у девочек, как у современных девочек.

Арсений Ксеневич:

Поверьте, до сих пор это сохранилось. Девочки до сих пор меняются одеждами, друг другу накручивают волосы и приклеивают ресницы. Даже самые маленькие хотят на дискотеке быть красавицами. Екатерина Забенько:

Что нужно, чтобы попасть на дискотеку? В мое время нужно было собрать определенное количество шишек, сдать, возможно, фантиков. Арсений Ксеневич:

Сегодня в нашем лагере абсолютно любой ребенок может попасть на дискотеку. Конечно же, они все равно собирают шишки. У нас на территории лагеря действует такая система денежная – валюта вейвы. За участие во всех мероприятиях они получают определенную сумму – в зависимости от занятого места. Ну и точно так же эти вейвы можно у них забрать за нарушение какой-то там, например, дисциплины. И вот отряд, который к концу смены наберет самое большое количество местной валюты, вейвов, он может себе из перечня выбрать какой-то бонус и купить этот бонус, например, телефон на тихий час, поскольку телефоны мы у детей забираем, и они могут пользоваться только в определенное время. Екатерина Забенько:

Поподробнее! То есть в вашем оздоровительном лагере дети остаются без телефона на какой-то период времени? Арсений Ксеневич:

Дети у нас сдают мобильные телефоны в специально оборудованный сейф на целый день. Екатерина Забенько:

Дети проводят лет без телефонов. Арсений Ксеневич:

Мы забираем у детей мобильные телефоны, потому что дети приезжают отдохнуть.

Екатерина Забенько:

Если у детей телефоны не забрать, они не поймут, что они переместились из дома в какое-то другое учреждение. Арсений Ксеневич:

Просто не остается времени на мобильные телефоны. И даже когда вечером они созваниваются с родителями, это буквально одна минута: мама, привет, все хорошо, все, я побежал, у меня дискотека, у меня мероприятие. И родители даже бывают, когда приезжают на родительские дни, благодарят за то, что детям интересно. Екатерина Забенько:

Естественно, лагерь – это в первую очередь дружба. Что объединяет современных детей? Все ли осталось так же, как было 100 лет назад, естественно, с какими-то современными трендами? Это речевки, линейки, отрядные мероприятия, девизы? Арсений Ксеневич:

Конечно же, сегодня имеет место быть и линейки, и название отряда, и речевка, и песня. Посиделки у костра, где детки могут пожарить хлеб, маршмеллоу, пообщаться, попеть песни под гитару. Наши лагеря уже в феврале невозможно купить путевку, потому что уже все забронировано.