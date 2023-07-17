Насколько проверяются лагеря перед открытием смены? Рассказала представительница Мингорисполкома

Песни у костра, линейки, речевки, спартакиады. Строем в столовую, гурьбой на речку и бегом на танцы. Лучшие воспоминания нашей юности сегодня получили продолжение в новых возможностях досуга для детей в загородных, оздоровительных, дневных лагерях, дворцах культуры и центрах дополнительного образования. О чем через много лет будут вспоминать современные школьники, обсудим в ток-шоу «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Наверняка каждый год вносятся какие-то изменения в летнем досуге детей. Наверняка загородные оздоровительные комплексы начинают подготовку к сезону задолго до его начала. Вот кто его принимает, как и сам комплекс, так и программу, которая будет предложена детям?

Людмила Борисенко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

Подготовка летних оздоровительных лагерей осуществляется на протяжении всего календарного года, начиная от консервации в осенний период и заканчивая активными ремонтными работами у кого-то осенью, а у кого-то и осенью, и весной. На уровне каждого района Минска создается своя комиссия, в состав которой входят все заинтересованные. Это и представители администрации, это и представители управления по образованию, центров гигиены, отделов по чрезвычайным ситуациям. И вот эта вот совместная комиссия уже на месте производит оценку готовности лагеря к летнему оздоровительному сезону. И если лагерь готов, то подписывается акт готовности, который дает основание лагерю дальше функционировать.

Екатерина Забенько:

Получить этот паспорт готовности не так уж и просто? Людмила Борисенко:

Не так и просто. И даже хочу отметить, что не всем загородным лагерям с первого раза удается получить этот паспорт готовности. Оценивается все: состояние спальных корпусов, организация питания, территория и содержание воспитательной работы. Екатерина Забенько:

Наверняка программа какая-то должна быть продумана заранее. Насколько я знаю, там практически каждые 10 минут есть какое-то мероприятие.