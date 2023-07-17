Что делать, если нет возможности отправить ребёнка в лагерь? Вот чем он может заняться в Минске

Песни у костра, линейки, речевки, спартакиады. Строем в столовую, гурьбой на речку и бегом на танцы. Лучшие воспоминания нашей юности сегодня получили продолжение в новых возможностях досуга для детей в загородных, оздоровительных, дневных лагерях, дворцах культуры и центрах дополнительного образования. О чем через много лет будут вспоминать современные школьники, обсудим в ток-шоу «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Некоторые дети возвращаются из лагеря в город, некоторые вообще не попадают куда-то на оздоровление за город. Что делать тем, кто остался в Минске? Найдутся ли для них такие же по эмоциям впечатления, как за городом?

Людмила Борисенко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

В летний период продолжает свою работу Центр дополнительного образования детей и молодежи. В Минске их 22. В центре всего наш городской Дворец детей и молодежи. И в летний период в этих учреждениях продолжают работать объединения по интересам, причем самые разнообразные, в самой разной направленности. Есть летние школы, летние студии. А во-вторых, не стоит забывать, что все наши школы и гимназии имеют хорошие спортивные базы. Поэтому все эти спортивные сооружения открыты для наших детей. И вот в последние годы стали набирать популярность такие проекты, как коллективные игры. Фестивали спортивного лета, когда дети остались в Минске. Но если раньше звали друг друга, допустим, из окна, двора, и собирались командой поиграть в футбол, волейбол, то сегодня широкие возможности социальных сетей, мессенджеры – пожалуйста, собирается команда. И таким образом собираются команды и играют друг против друга. Такие проекты и находят реализацию сегодня. Екатерина Забенько:

Мы как раз спросим у Ирины Николаевны, зная, что в вашем Центре дополнительного образования, несмотря на каникулы, летом на самом деле горячо. Кто из детей может посетить и какие увлечения можно у вас найти?

Ирина Бородай, заместитель директора ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Контакт» Минска»:

Это прежде всего организация работы городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в режиме 18 дней. Также выездные оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием. В нашем центре продолжают работать объединения по интересам, по различным направлениям и профилям. Еще один уникальный такой формат организации летнего досуга наших учащихся – это организация работы досугово-игровых комнат в детско-юношеских клубах по месту жительства. Екатерина Забенько:

Плюсы в том, что это все в шаговой доступности? Ирина Бородай:

Совершенно верно. В шаговой доступности. Екатерина Забенько:

Ребенок может самостоятельно, не дергая маму и папу, которые, скорее всего, будут в это время работать, прийти и записаться на любой понравившийся кружок, секцию?

Ирина Бородай:

Верно. Он посещает досугово-игровые комнаты в свободном режиме. Его никто не заставляет. У родителей пользуется огромным спросом, потому что дети находятся в течение дня под присмотром наших педагогов. Еще одна из форм – это организация туристских краеведческих походов. Это очень уникальная и интересная форма. Екатерина Забенько:

Все-таки сидеть в рамках центра – это, наверное, скучновато? Когда есть возможность куда-то выйти, то это интереснее. Ирина Бородай:

Да, дети с педагогами выходят на многодневные водные и пешие походы. Потом они обобщают опыт этот и представляют его на городском конкурсе «Познай родину, воспитай себя». Екатерина Забенько:

Такие вот истории, когда пришел совсем маленький ребенок в какой-то кружок, секцию, школу, и вы знаете о том, что в будущем этот человек связал свою жизнь с этой профессией. Такие примеры частые у вас? Ирина Бородай:

Конечно. У нас вообще в учреждении работают семейные династии. Например, заведующий отделением физкультурно-оздоровительной деятельности и технического творчества пришел к нам учащимся в бальных танцах. А сейчас он стал заведующим отделением. Парахневич Владислав Владимирович. Его отец, Парахневич Владимир Владимирович, до сих пор практикует, преподает. И таких примеров очень много. Екатерина Забенько:

У нас тоже в студии сегодня есть такой один замечательный пример Елизавета. Иди сюда. Елизавета выпускница детской школы журналистики Дворца детей и молодежи и хочет стать журналистом, да? Вот тебе, пожалуйста, трибуна. Практикуйся.

Елизавета Райкевич, выпускница Летней школы журналистика Минского государственного дворца детей и молодежи:

Здравствуйте, меня зовут Елизавета. Я мечтаю стать журналистом. А освоить азы этой профессии мне помог Дворец детей и молодежи. Мне даже удалось принять участие в нескольких телевизионных проектах. Екатерина Забенько:

Лиза, очень здорово. Надеюсь, что увижу тебя когда-нибудь тоже с экранов телевизоров, может быть, даже телеканала СТВ. Расскажи, пожалуйста, почему ты выбрала именно это направление журналистики и как долго ты этому обучалась? Елизавета Райкевич:

Я выбрала это направление именно потому, что меня оно привлекает к своей разнообразностью. Ведь можно не только на телевидении сниматься, но можно и писать тексты, и выражать свое мнение в письменном варианте. Я бы посоветовала отдавать детей в Дворец детей и молодежи, ведь там очень большой выбор разнообразных кружков, где каждый может найти себя и развиваться в этом направлении, что тоже немаловажно. Екатерина Забенько:

Наверное, родители счастливы. В общем-то, у них не всегда есть возможность сводить детей в кино, в театр, на какие-то мероприятия, и это делаете вы? Ирина Бородай:

Совершенно верно. Это делаем мы, наши педагоги. Программа очень насыщенная и разнообразная. Посещают кинотеатры, театры. Также наши учащиеся являются активными участниками мероприятий районного, городского, республиканских уровней. Вот буквально 3 июля образцовый театр танца «Фрески» принимал участие во встрече «Поезда Памяти». Екатерина Забенько:

Даже так, это действительно знаковое и значимое мероприятие. Есть межшкольные, школьные лагеря, городские, есть профильные. Какие существуют еще возможности для детей выбрать для себя какое-то новое направление?