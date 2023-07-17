«Семь лет кропотливой работы». Локации МВД собрали на «Славянском базаре» тысячи зрителей

Новости Беларуси. «За безопасность – вместе!» Масштабная акция МВД собрала на «Славянском базаре» тысячи участников и зрителей. Целых четыре дня правоохранители удивляли жителей и гостей Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интерактивные зоны, конкурсы, викторины, мастер-классы и активные развлечения. Милиционеры подарили детям и их родителям море впечатлений. Самой зрелищной частью праздника стал финал акции на площади Победы. А самое ожидаемое мероприятие – розыгрыш призов – произвело полный фурор. С песней на сцену вышел Дмитрий Маликов, а после наградил первых победителей.

Все очень классно. Мне понравилось все.

Очень шикарный праздник. Смотрю на горящие глаза детей, когда они участвуют в розыгрыше. Это действительно праздник для детей, родителей – для всех.

Состоялся праздник. Мы сегодня сделали все возможное, чтобы максимально привлечь в наши локации людей, и это получилось. Семь лет кропотливой работы, чтобы привлечь людей к службе в милиции, чтобы наладить то взаимодействие, которое сегодня необходимо. Чтобы дети уважали закон своей страны, уважали милиционеров, чтобы взрослые понимали свою ответственность в воспитании и чтобы нам всем вместе было безопасно.