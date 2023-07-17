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«Семь лет кропотливой работы». Локации МВД собрали на «Славянском базаре» тысячи зрителей

17 июля 2023 11:00
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Новости Беларуси. «За безопасность – вместе!» Масштабная акция МВД собрала на «Славянском базаре» тысячи участников и зрителей. Целых четыре дня правоохранители удивляли жителей и гостей Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Семь лет кропотливой работы». Локации МВД собрали на «Славянском базаре» тысячи зрителей-1

Интерактивные зоны, конкурсы, викторины, мастер-классы и активные развлечения. Милиционеры подарили детям и их родителям море впечатлений. Самой зрелищной частью праздника стал финал акции на площади Победы. А самое ожидаемое мероприятие – розыгрыш призов – произвело полный фурор. С песней на сцену вышел Дмитрий Маликов, а после наградил первых победителей.

«Семь лет кропотливой работы». Локации МВД собрали на «Славянском базаре» тысячи зрителей-4

Все очень классно. Мне понравилось все.

«Семь лет кропотливой работы». Локации МВД собрали на «Славянском базаре» тысячи зрителей-7

Очень шикарный праздник. Смотрю на горящие глаза детей, когда они участвуют в розыгрыше. Это действительно праздник для детей, родителей – для всех.

«Семь лет кропотливой работы». Локации МВД собрали на «Славянском базаре» тысячи зрителей-10

Состоялся праздник. Мы сегодня сделали все возможное, чтобы максимально привлечь в наши локации людей, и это получилось. Семь лет кропотливой работы, чтобы привлечь людей к службе в милиции, чтобы наладить то взаимодействие, которое сегодня необходимо. Чтобы дети уважали закон своей страны, уважали милиционеров, чтобы взрослые понимали свою ответственность в воспитании и чтобы нам всем вместе было безопасно.

«Семь лет кропотливой работы». Локации МВД собрали на «Славянском базаре» тысячи зрителей-13

Разрешилась и главная интрига – назвали обладателей суперприза. Яне из Витебска вручили велосипед. После розыгрыша внимание гостей приковал Bison Race, где сотрудники ОМОН демонстрировали потрясающую ловкость и силу. Затем на площадку вышли девушки-регулировщицы, возможности четвероногих стражей порядка презентовали кинологи, а сотрудники Госавтоинспекции показали высший пилотаж вождения.

Завершилось мероприятие акцией «Споем гимн вместе».

# Славянский базар в Витебске-2023 # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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