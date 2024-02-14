Перцов: «Мир» – одна из самых прогрессивных и высокотехнологичных телерадиокомпаний

Представительству Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси – 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все начиналось с нескольких человек в штате. Постепенно филиал развивался, становился интереснее, а телевизионная семья «Мира» пополнялась новыми сотрудниками.

Сегодня в работе свыше 100 высококвалифицированных специалистов, новейшее оборудование и собственная FM-частота. Новости и программы «Мира» смотрят миллионы зрителей. Первые материалы журналистов выходили в эфире ОРТ. Вскоре страны Содружества связала спутниковая связь. В 1995-м зрители увидели первый телемост между Москвой и Минском. А спустя еще два года зазвучали голоса журналистов и на радиоволнах. По случаю 30-летия создания филиала состоялось торжественное мероприятие, где председатель Совета Республики Кочанова Наталья Ивановна зачитала поздравительный адрес коллективу от Александра Лукашенко. Глава государства обратил внимание, что нынешняя юбилейная дата приходится на очень непростое и насыщенное событиями время.

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси:

Коллектив «Мира» действительно очень уникальный. Здесь работают люди профессиональные. И я как руководитель могу сказать, что здесь нет случайных людей, которые бы не любили и не отдавали бы себя своей работе. Это и залог успеха коллектива.