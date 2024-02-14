Азарёнок: не зря Батька даёт взбучку образованию! Никто не знает Ничипорчика и Куконенко. Все знают Дудя и Пашу Техника!

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Очередная годовщина вывода войск из Афганистана состоится завтра, 15 февраля. В Беларуси подвиг воинов-афганцев чтится свято. И в современном мире, где все чаще вместо дипломатии говорят пушки, стоит помнить: армия – щит своей страны.
Тему продолжит Григорий Азаренок в авторской рубрике «Тайные пружины политики».
Григорий Азаренок, СТВ:
15 февраля – день вывода наших войск из Афганистана. Последний поход Советского Союза. Таджикско-афганскую границу пересекла блестящая, первая армия мира, народное войско, сокрушившее фашизм. В 89-м эту же границу пересекли воины, в которых плевали поганые журнашлюхи, которых поносила грязная интеллигенция, которые выполнили свой долг и получили за это проклятие от высшего политического руководства страны.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.
Но в Беларуси пришел к власти воин. Не торгаш, не спекулянт, не барыга, не писателишко третьего сорта, а воин. И он сказал: подвиг воинов-афганцев для нас свят. Не зря в его команде много лет рядом с ним – солдат афганского похода. Для нас они – святы.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Пока мы помним ветеранов Великой Отечественной войны, помним подвиг воинов-афганцев, мы непобедимы, потому что на исторической памяти вырастает еще лучшее поколение современных защитников Отечества.
Григорий Азаренок:
И ввод войск был не бзиком стариков из политбюро. Американцы уже создавали очаг радикального исламизма в Пакистане. В Иране пришел на тот момент враждебный к СССР режим. Эту карту разыгрывали Штаты.
Великая Советская армия там решила все военные задачи. Мы контролировали всю территорию. Мы всех победили. И потеряли 10 тысяч сыновей. Потом ушли. И в чеченских войнах потеряли 60 тысяч. А в гражданской войне в Таджикистане погибли 100 тысяч человек. Не надо было уходить.
Но мы вышли гордо, со знаменами, оставив там все под контролем дружественного режима Наджибуллы. Ему надо было только помогать. Но ельцинско-козыревская Россия не помогала. Соляры не дали даже.
А потом туда пришли американцы. И сидели там 20 лет, пока не драпанули, скидывая с самолета афганцев, которые им служили. Американцы там ничего не сделали. Сидели на своих базах, а их подопечные заваливали весь мир наркотой. Талибы, кстати, пришли и выжгли все маковые поля. А советские – делали. Школы, дороги, больницы, целые города. Шурави были щедрые, большие и добрые.
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