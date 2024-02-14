Очередная годовщина вывода войск из Афганистана состоится завтра, 15 февраля. В Беларуси подвиг воинов-афганцев чтится свято. И в современном мире, где все чаще вместо дипломатии говорят пушки, стоит помнить: армия – щит своей страны.

Григорий Азаренок, СТВ:

15 февраля – день вывода наших войск из Афганистана. Последний поход Советского Союза. Таджикско-афганскую границу пересекла блестящая, первая армия мира, народное войско, сокрушившее фашизм. В 89-м эту же границу пересекли воины, в которых плевали поганые журнашлюхи, которых поносила грязная интеллигенция, которые выполнили свой долг и получили за это проклятие от высшего политического руководства страны.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.

Но в Беларуси пришел к власти воин. Не торгаш, не спекулянт, не барыга, не писателишко третьего сорта, а воин. И он сказал: подвиг воинов-афганцев для нас свят. Не зря в его команде много лет рядом с ним – солдат афганского похода. Для нас они – святы.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Пока мы помним ветеранов Великой Отечественной войны, помним подвиг воинов-афганцев, мы непобедимы, потому что на исторической памяти вырастает еще лучшее поколение современных защитников Отечества.