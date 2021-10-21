Макей сравнил высказывания польского политика и Лукашенко. Что он обнаружил? Ответ вас удивит

На своей странице в социальной сети Владимир Макей поддержал тезисы одного из известных политиков. Глава белорусского МИДа в частности провел параллели между следующими высказываниями и официальной позицией нашей страны.

«К сожалению, мы до сих пор слышим о разделении на лучшее и худшее. Слишком часто мы имеем дело с Европой двойных стандартов».

«Правила игры должны быть одинаковы для всех… Недопустимо навязывать свои решения другим без законного основания. Поэтому тем более неприемлемо использовать для этой цели язык финансового шантажа, говорить о штрафах или использовать еще более широкие слова… Я отвергаю язык угроз, угроз и вымогательства… Этот шантаж становится методом политики в отношении одного из государств… Демократии так не поступают».

Владимир Макей сделал вывод, что сказанное слово в слово повторяет суть многократных заявлений Александра Лукашенко, обвиняемого в авторитаризме и даже диктаторстве. И тут же объяснил суть дипломатического каламбура – все тезисы принадлежат премьер-министру Польши. Подобные заявления прозвучали из уст демократа Моравецкого во время недавних слушаний в Европарламенте. «На этом фоне нет даже смысла рассуждать о каких-либо стандартах» – подметил глава белорусского МИДа.