Прямой эфир

Макей сравнил высказывания польского политика и Лукашенко. Что он обнаружил? Ответ вас удивит

21 октября 2021 16:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Владимир Макей тонко подметил двуличность современной дипломатии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Макей сравнил высказывания польского политика и Лукашенко. Что он обнаружил? Ответ вас удивит-1

Макей сравнил высказывания польского политика и Лукашенко. Что он обнаружил? Ответ вас удивит-3

Макей сравнил высказывания польского политика и Лукашенко. Что он обнаружил? Ответ вас удивит-5

На своей странице в социальной сети Владимир Макей поддержал тезисы одного из известных политиков. Глава белорусского МИДа в частности провел параллели между следующими высказываниями и официальной позицией нашей страны.  

Макей сравнил высказывания польского политика и Лукашенко. Что он обнаружил? Ответ вас удивит-8

«К сожалению, мы до сих пор слышим о разделении на лучшее и худшее. Слишком часто мы имеем дело с Европой двойных стандартов».  

Макей сравнил высказывания польского политика и Лукашенко. Что он обнаружил? Ответ вас удивит-11

«Правила игры должны быть одинаковы для всех… Недопустимо навязывать свои решения другим без законного основания. Поэтому тем более неприемлемо использовать для этой цели язык финансового шантажа, говорить о штрафах или использовать еще более широкие слова… Я отвергаю язык угроз, угроз и вымогательства… Этот шантаж становится методом политики в отношении одного из государств… Демократии так не поступают».  

Владимир Макей сделал вывод, что сказанное слово в слово повторяет суть многократных заявлений Александра Лукашенко, обвиняемого в авторитаризме и даже диктаторстве. И тут же объяснил суть дипломатического каламбура – все тезисы принадлежат премьер-министру Польши. Подобные заявления прозвучали из уст демократа Моравецкого во время недавних слушаний в Европарламенте. «На этом фоне нет даже смысла рассуждать о каких-либо стандартах» – подметил глава белорусского МИДа.  

# МИД Беларуси # общество # Владимир Макей # Матеуш Моравецкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко о ВНС: надо сделать так, чтобы не допустить появления в стране двоевластия
21 октября 2021 16:07

Александр Лукашенко о ВНС: надо сделать так, чтобы не допустить появления в стране двоевластия

Еда лежит на полу. С начала 2021-го привлекли к ответственности более 1300 нелегальных минских продавцов
21 октября 2021 15:29

Еда лежит на полу. С начала 2021-го привлекли к ответственности более 1300 нелегальных минских продавцов

В Жодино появилась статуя зубра. Арт-объект создали из искусственной травы
21 октября 2021 15:27

В Жодино появилась статуя зубра. Арт-объект создали из искусственной травы