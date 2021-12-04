Не хотят улетать, но вынуждены. Вывозной рейс в Ирак доставит домой 419 беженцев

Новости Беларуси. Очередной гуманитарный рейс по вывозу граждан Ирака доставит на родину 419 человек, из которых четыре ребенка возрастом до двух лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все они после событий на белорусско-польской границе увидели истинное лицо европейской демократии. Хотя и на родине, где Запад годами навязывал свою политику, перспективы туманные. Беженцы готовились к возвращению домой неохотно, но приняли такое решение, потому что ждать от ЕС реакции больше не могут.

«Это прекрасная страна, но мы не будем здесь оставаться». Что говорят беженцы, которые улетают из Беларуси? – читайте здесь.