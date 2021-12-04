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Не хотят улетать, но вынуждены. Вывозной рейс в Ирак доставит домой 419 беженцев

04 декабря 2021 17:18
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Новости Беларуси. Очередной гуманитарный рейс по вывозу граждан Ирака доставит на родину 419 человек, из которых четыре ребенка возрастом до двух лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Не хотят улетать, но вынуждены. Вывозной рейс в Ирак доставит домой 419 беженцев-1

Все они после событий на белорусско-польской границе увидели истинное лицо европейской демократии. Хотя и на родине, где Запад годами навязывал свою политику, перспективы туманные. Беженцы готовились к возвращению домой неохотно, но приняли такое решение, потому что ждать от ЕС реакции больше не могут.  

Не хотят улетать, но вынуждены. Вывозной рейс в Ирак доставит домой 419 беженцев-4

«Это прекрасная страна, но мы не будем здесь оставаться». Что говорят беженцы, которые улетают из Беларуси? – читайте здесь.  

Не хотят улетать, но вынуждены. Вывозной рейс в Ирак доставит домой 419 беженцев-7

Планируется, что рейс №276 авиакомпании Iraqi Airways совершит посадку в Эрбиле в 20:30. С начала миграционного кризиса на белорусско-польской границе гуманитарными бортами из Минска на родину вернулись более 2 000 беженцев. В иракской авиакомпании заявили, что и дальше продолжат совершать эвакуационные рейсы.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Фотофакт

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