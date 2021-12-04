Не хотят улетать, но вынуждены. Вывозной рейс в Ирак доставит домой 419 беженцев

Новости Беларуси. Очередной гуманитарный рейс по вывозу граждан Ирака доставит на родину 419 человек, из которых четыре ребенка возрастом до двух лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Очередной гуманитарный рейс по вывозу граждан Ирака доставит на родину 419 человек, из которых четыре ребенка возрастом до двух лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все они после событий на белорусско-польской границе увидели истинное лицо европейской демократии. Хотя и на родине, где Запад годами навязывал свою политику, перспективы туманные. Беженцы готовились к возвращению домой неохотно, но приняли такое решение, потому что ждать от ЕС реакции больше не могут.
«Это прекрасная страна, но мы не будем здесь оставаться». Что говорят беженцы, которые улетают из Беларуси? – читайте здесь.
Планируется, что рейс №276 авиакомпании Iraqi Airways совершит посадку в Эрбиле в 20:30. С начала миграционного кризиса на белорусско-польской границе гуманитарными бортами из Минска на родину вернулись более 2 000 беженцев. В иракской авиакомпании заявили, что и дальше продолжат совершать эвакуационные рейсы.