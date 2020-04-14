«Сделать вторым Мадридом». Что за радиограмму получили защитники Могилёва?

Пока отдельные полки, батальоны, отряды сражались по всем фронтам обороны Могилева, случилась кульминация в общем понимании этой отдельной военной драмы.

Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:

15 июля вечером был подготовлен приказ командира 61-го стрелкового корпуса о выходе сил из окружения. Они уже поняли, командир хорошо знал, что они в двойном кольце находятся, и как он считал: смысл удерживать Могилев дальше был потерян.

Буквально через несколько часов была получена радиограмма из Ставки – Могилев ни в коем случае не сдавать, сделать вторым Мадридом. Все, приказ отменен, стоять до последнего.