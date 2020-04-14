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«Сделать вторым Мадридом». Что за радиограмму получили защитники Могилёва?

14 апреля 2020 14:01
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Пока отдельные полки, батальоны, отряды сражались по всем фронтам обороны Могилева, случилась кульминация в общем понимании этой отдельной военной драмы.  

«Сделать вторым Мадридом». Что за радиограмму получили защитники Могилёва?-1

Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:
15 июля вечером был подготовлен приказ командира 61-го стрелкового корпуса о выходе сил из окружения. Они уже поняли, командир хорошо знал, что они в двойном кольце находятся, и как он считал: смысл удерживать Могилев дальше был потерян.

Буквально через несколько часов была получена радиограмма из Ставки – Могилев ни в коем случае не сдавать, сделать вторым Мадридом. Все, приказ отменен, стоять до последнего.

«Сделать вторым Мадридом». Что за радиограмму получили защитники Могилёва?-4

С 16 июля до 25 июля, 10 дней, в полном окружении, не хватало продуктов, боеприпасов, вообще никакого снабжения. Попытки доставить по воздуху плачевно закончились часть попала к немцам, часть сбросили на парашютах: орудий не того калибра, патроны не те, т.е. многие не подходили.

«Сделать вторым Мадридом». Что за радиограмму получили защитники Могилёва?-7

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# Великая Отечественная война # общество # Анастасия Дехтяр # Николай Борисенко # Фотофакт

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