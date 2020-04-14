Ирина Дорофеева: «В этот тяжёлый для всех нас период жизни я хочу пожелать вам лишь одного: берегите себя»

Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Беларуси:

Дорогие земляки! В этот тяжелый для всех нас период жизни я хочу пожелать вам лишь одного: берегите себя, не падайте духом, хорошего настроения, берегите своих близких, потому что самое главное – сохранять спокойствие и здравие души и тела.