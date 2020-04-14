Олег Руммо: «Я очень вас прошу: обязательно соблюдайте все рекомендации врачей»

Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О миссии ВОЗ, заболевших медиках и средствах защиты. Елена Богдан о ситуации с коронавирусом в Беларуси
Важно, чтобы в это непростое время каждый позаботился о себе и своих близких, а также прислушался к рекомендациям врачей.
Олег Руммо, доктор медицинских наук, профессор:
Дорогие друзья! Сегодня все медики Республики Беларусь работают с запредельной нагрузкой. Каждый день, каждый час, каждую секунду борются за жизни тех людей, которым так необходима наша помощь.
Я очень вас прошу: обязательно соблюдайте все рекомендации врачей. Я очень вас прошу: обязательно соблюдайте социальную дистанцию. Доверьтесь своим докторам, и все у нас будет хорошо!