Как в БГУ проводят занятия онлайн? Рассказываем о методиках обучения вуза

Новости Беларуси. В Белорусском государственном университете перешли на удаленную работу. Теперь студенты и преподаватели будут общаться посредством компьютеров и телефонов.

При этом выходить на связь и те, и другие смогут, не выходя из дома. Лекции и семинары доступны для обсуждения в чатах, Zoom-приложении, Skype и на портале БГУ. Кстати, последний, был создан еще пару лет назад. Именно это и позволило наладить онлайн-занятия быстро и без потери качества. Ведь опыт работы с высокими технологиями в таком формате уже есть.

Оксана Здрок, проректор БГУ:

На образовательном портале по сути дела на сегодняшний день обеспечены учебно-методическими материалами все учебные дисциплины на всех факультетах. Есть возможности выкладывать туда помимо учебно-методических материалов, презентаций лекций различные задания, тесты, эвристические задания для проведения различных форм занятий.