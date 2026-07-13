Новости по тегу #Олег Дикун

В зону особого внимания попадают хлебобулочные изделия, разделанное мясо и рыба, которые произведены непосредственно в торговых сетях.
Чаще всего подделывают наши продукты питания. В лидерах – сгущенка, сухое молоко и тушенка.
Каждая пятница – шанс поддержать национальный бизнес, оценить качество белорусских брендов и воспользоваться акциями и скидками.
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