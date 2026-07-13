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Новости по тегу #Олег Дикун

В Беларуси изменен перечень товаров, на которые будет действовать максимальная торговая надбавка
13 июля 2026 11:07

В Беларуси изменен перечень товаров, на которые будет действовать максимальная торговая надбавка

«Сделано в Беларуси» под прицелом мошенников. МАРТ выявил десятки фальшивых белорусских товаров в сети
19 апреля 2026 17:05

«Сделано в Беларуси» под прицелом мошенников. МАРТ выявил десятки фальшивых белорусских товаров в сети

В Беларуси продолжается проект по популяризации отечественной продукции «Кожная пятнiца – роднае, сваё»
09 января 2026 17:58

В Беларуси продолжается проект по популяризации отечественной продукции «Кожная пятнiца – роднае, сваё»

Спортивный электрокар и ажиотажные лесопогрузчики. Что нового в белорусском машиностроении?
11 сентября 2022 16:37

Спортивный электрокар и ажиотажные лесопогрузчики. Что нового в белорусском машиностроении?

«Чтобы определить лидеров». Молодёжный парламент объявил о создании нового объединения «Движение вперёд»
10 марта 2021 10:59

«Чтобы определить лидеров». Молодёжный парламент объявил о создании нового объединения «Движение вперёд»

Работу в студотряде будут засчитывать в качестве практики. Что для этого нужно сделать
24 марта 2020 08:01

Работу в студотряде будут засчитывать в качестве практики. Что для этого нужно сделать

Препарат для лечения и профилактики заболеваний рыб разработали в НАН Беларуси
13 декабря 2019 07:32

Препарат для лечения и профилактики заболеваний рыб разработали в НАН Беларуси

«Что-то новое узнаём и чем-то делимся сами». В Минске выбирали лучшие студенческие отряды
30 ноября 2019 13:09

«Что-то новое узнаём и чем-то делимся сами». В Минске выбирали лучшие студенческие отряды

Почему молодёжь идет в стройотряды? Репортаж с открытия Всебелорусской молодёжной стройки в Островце
09 июля 2019 20:35

Почему молодёжь идет в стройотряды? Репортаж с открытия Всебелорусской молодёжной стройки в Островце

Герои в лицах: более 2 тысяч фотографий освободителей Беларуси собрали во время «Молодёжного марафона «75»
19 июня 2019 14:21

Герои в лицах: более 2 тысяч фотографий освободителей Беларуси собрали во время «Молодёжного марафона «75»

«Гордимся, что в боях отстояли свою страну». Как в Минске праздновали 9 Мая
09 мая 2019 17:05

«Гордимся, что в боях отстояли свою страну». Как в Минске праздновали 9 Мая

«Отряд – место, где можно проявить свои таланты». Трудовой семестр стартовал в Бресте
03 мая 2019 18:38

«Отряд – место, где можно проявить свои таланты». Трудовой семестр стартовал в Бресте