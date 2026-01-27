Умер бывший главный тренер сборной РФ по футболу Борис Игнатьев

В возрасте 86 лет скончался бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. По словам его жены, причиной стала онкология и проблемы с сердцем, дата похорон пока не назначена. Об этом пишет РИА Новости.

В 1996 году Игнатьев возглавил национальную команду, ранее входил в ее тренерский штаб. Под его началом национальная команда РФ участвовала в отборе на чемпионат мира 1998 года, но не сумела квалифицироваться.

За свою карьеру он работал с юношеской сборной СССР, которая в 1988 году выиграла чемпионат Европы, тренировал команды Ирака, России, СНГ, а также клубы Москвы, Подмосковья, Саудовской Аравии и Китая. С 2013 по 2018 год был вице-президентом московского «Торпедо».

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