Грандиозный концерт 8 марта и новый альбом – Александр Солодуха поделился творческими планами на 2026-й

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:

2025 год. Новый тур, 15-я пластинка под названием «Играй, музыкант». Отработали 50 концертов в 50 городах страны нашей. В этом году тур будет продолжаться. Но, конечно, главное событие в моей судьбе творческой в этом году – это 8 марта, лучший день в году, в 19:00 во Дворце спорта – Александр Солодуха в новой концертной программе «Играй, музыкант!» Причем инициаторами концерта был Дворец спорта, им в этом году 60 лет. В продаже 3 000 билетов. На сегодня, за шесть недель до начала концерта, порядка тысячи билетов продано.

Во всю уже пишется и 16-я пластинка, 16-й альбом. Он будет называться «Жить без песен нельзя». Песню эту написал мой самый близкий друг, наш популярный белорусский композитор Олег Елисеенков, к сожалению, ушел на небеса в октябре 2024 года. «Жить без песен нельзя» – Олег прислал эту песню мне из больницы. Я ему пообещал, что я обязательно буду ее записывать. В январе 2025-го, уже без Олега, в студии мы записывали со звукорежиссером, с гитаристом. Мы много-много работали втроем: Олег, Володя и я. И вот сейчас, когда мы в студии записываем, у нас ощущение, что Олежка постоянно присутствует. Его дух, его мысли, его подсказки.