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Бойцы 19-й отдельной мехбригады продолжают сдавать экзамен в рамках проверки ВС по поручению Президента

27 января 2026 07:57
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В Беларуси по поручению Президента продолжается проверка Вооруженных Сил. Ее особенность в том, что глава государства лично приводит воинские части в боевую готовность, минуя Министерство обороны и Генштаб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проверка касается всех аспектов подготовки военнослужащих: от оперативного развертывания техники и применения беспилотников до физической подготовки. Главнокомандующий держит ситуацию на контроле. В любое время глава государства может прибыть в воинскую часть. Александр Лукашенко полностью владеет всей обстановкой по ходу проверки. 

Бойцы 19-й отдельной мехбригады продолжают сдавать экзамен в рамках проверки ВС по поручению Президента-2

27 января продолжают сдавать экзамен бойцы 19-й отдельной механизированной бригады. Подразделения выполняют задачи по поражению целей из вооружения боевых машин пехоты, а также из штатного оружия.

Бойцы 19-й отдельной мехбригады продолжают сдавать экзамен в рамках проверки ВС по поручению Президента-4

Проверка боевой готовности Вооруженных Сил по распоряжению Главнокомандующего продолжилась и с наступлением темноты. Мотострелки вели огонь из стрелкового оружия, гранатометов и боевых машин пехоты. Ночная стрельба – один из сложнейших элементов боевой подготовки и в то же время один из самых актуальных.

# Военные учения # Александр Лукашенко

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