Бойцы 19-й отдельной мехбригады продолжают сдавать экзамен в рамках проверки ВС по поручению Президента

В Беларуси по поручению Президента продолжается проверка Вооруженных Сил. Ее особенность в том, что глава государства лично приводит воинские части в боевую готовность, минуя Министерство обороны и Генштаб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проверка касается всех аспектов подготовки военнослужащих: от оперативного развертывания техники и применения беспилотников до физической подготовки. Главнокомандующий держит ситуацию на контроле. В любое время глава государства может прибыть в воинскую часть. Александр Лукашенко полностью владеет всей обстановкой по ходу проверки.