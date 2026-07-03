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Новости по тегу #Министерство спорта и туризма Республики Беларусь

Что выбирают белорусы? Названы самые массовые и любимые виды спорта в стране
03 июля 2026 11:58

Что выбирают белорусы? Названы самые массовые и любимые виды спорта в стране

Успех налицо! Доска почета Министерства спорта пополнилась новыми именами
15 мая 2026 20:21

Успех налицо! Доска почета Министерства спорта пополнилась новыми именами

Белорусские байдарочницы выиграли бронзу на этапе Кубка мира в Венгрии
09 мая 2026 12:21

Белорусские байдарочницы выиграли бронзу на этапе Кубка мира в Венгрии

В Министерстве спорта подвели итоги работы спортивных учреждений
09 апреля 2026 07:11

В Министерстве спорта подвели итоги работы спортивных учреждений

В парке 900-летия Минска проходит «Чижовская лыжня»
01 марта 2026 11:00

В парке 900-летия Минска проходит «Чижовская лыжня»

Сделано в Беларуси! «Беллегпром» и Минспорта обеспечат спортсменов формой белорусского производства
27 января 2026 09:04

Сделано в Беларуси! «Беллегпром» и Минспорта обеспечат спортсменов формой белорусского производства

Министерство спорта и туризма представило Книгу почёта
13 ноября 2025 19:29

Министерство спорта и туризма представило Книгу почёта

Ведущая «Спорттаймер» на СТВ Юлия Силипицкая получила грамоту к 30-летию Минспорта
10 ноября 2025 18:44

Ведущая «Спорттаймер» на СТВ Юлия Силипицкая получила грамоту к 30-летию Минспорта

Президент поздравил работников и ветеранов Министерства спорта и туризма с 30-летием со дня основания
10 ноября 2025 14:17

Президент поздравил работников и ветеранов Министерства спорта и туризма с 30-летием со дня основания

Новый механизм господдержки спортклубов и федераций вводится в Беларуси
18 сентября 2025 06:02

Новый механизм господдержки спортклубов и федераций вводится в Беларуси

В Беларуси действует более 300 туристических маршрутов для активного отдыха
07 июля 2025 13:51

В Беларуси действует более 300 туристических маршрутов для активного отдыха

В Министерстве спорта и туризма подвели итоги 2024 года и поставили задачи на 2025-й
06 февраля 2025 18:05

В Министерстве спорта и туризма подвели итоги 2024 года и поставили задачи на 2025-й