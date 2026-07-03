Новости по тегу #Министерство спорта и туризма Республики Беларусь

Сегодня Беларусь прочно занимает свое место на мировой спортивной арене. Авторитет, заработанный победами, и современная инфраструктура, созданная за последние годы, позволили выйти на качественно новый уровень.
В Министерстве спорта Беларуси вот уже четвертый год кряду, в преддверии праздника отрасли, на Доске почета появляются новые герои. В 2026 году победителям 17 номинаций вручили свидетельства.
Байдарочницы из Беларуси стали бронзовыми призерами на этапе Кубка мира в Венгрии.
Высокие стандарты подтверждают и результаты массовых спортивных мероприятий. Организаторы отмечают: каждый старт завершается сбором отзывов, и рост числа участников говорит сам за себя – люди возвращаются, потому что довольны уровнем подготовки и атмосферой соревнований.
Пятерка победителей в каждой категории получит медали и ценные призы. Приятным бонусом для всех участников и болельщиков стала развлекательная программа. Работают интерактивные площадки.
Приоритет – обеспечить профессиональных спортсменов качественной формой, которая выдержит любые нагрузки.
Организаторы создали уникальный документ, в котором будет отображена наша современная история. Пока готовы пять первых страниц, но книга будет регулярно пополняться новыми именами тех, кто внес значимый вклад в развитие нашего спорта.
В Белорусском государственном университете физической культуры чествовали лучших представителей этой сферы.
В адрес тех, кто внес вклад в развитие отрасли в нашей стране сегодня звучат особые слова благодарности.
Так, субсидии теперь – со строго целевым расходованием: федерации могут получать их за счет средств госказны, а клубы по игровым и неигровым видам спорта – из местных бюджетов.
Июль объявлен месяцем активного туризма – это повод для организации дополнительных велопробегов, спортивных праздников и фестивалей даже рыболовных турниров. Их участники смогут претендовать на победу в конкурсе «Познай Беларусь».
На торжественное мероприятие пригласили представителей всех федераций, тренеров и функционеров отрасли.
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