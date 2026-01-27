В США разбился небольшой пассажирский самолёт из-за непогоды

В США непогода стала причиной авиакатастрофы. В штате Мэн при взлете рухнул небольшой пассажирский самолет. Погибли шесть человек, находившихся на борту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным экспертов, причиной крушения могла послужить плохая видимость, которая была вызвана сильным снежным штормом, а также обледенение крыльев. По словам свидетелей, сразу после набора высоты, суперджет несколько раз перевернулся в воздухе, после чего рухнул на землю и загорелся.