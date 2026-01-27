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В США разбился небольшой пассажирский самолёт из-за непогоды

27 января 2026 09:27
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В США непогода стала причиной авиакатастрофы. В штате Мэн при взлете рухнул небольшой пассажирский самолет. Погибли шесть человек, находившихся на борту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США разбился небольшой пассажирский самолёт из-за непогоды-2

По данным экспертов, причиной крушения могла послужить плохая видимость, которая была вызвана сильным снежным штормом, а также обледенение крыльев. По словам свидетелей, сразу после набора высоты, суперджет несколько раз перевернулся в воздухе, после чего рухнул на землю и загорелся.

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# США # Погода # Природные катаклизмы

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