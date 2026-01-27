День памяти жертв Холокоста – 27 января 1945-го Советская армия освободила узников Освенцима

Сколько человек замучили фашисты в этом концлагере на территории Польши точно неизвестно до сих пор. По данным «процесса над нацизмом» – 2 миллиона 800 тысяч, в основном евреев. В 2005 году 27 января официально было объявлено ООН Международным днем памяти жертв Холокоста.

Международное сообщество несет коллективную ответственность не только за сохранение памяти, но и за то, чтобы эти преступления не повторились. Ведь восемь десятилетий спустя этот урок актуален как никогда. Геноцид и массовые зверства продолжаются в разных точках планеты по сей день.