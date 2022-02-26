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Савиных о признании результатов референдума за рубежом: «Нам больше не нужно внешнего одобрения»

26 февраля 2022 21:40
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Новости Беларуси. В преддверии основного дня голосования глава Центризбиркома провел встречу с теми, чья миссия – помочь и удостовериться в том, что голосование в стране проходит без нарушений. ЦИК аккредитовала 195 международных наблюдателей для работы на референдуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Савиных о признании результатов референдума за рубежом: «Нам больше не нужно внешнего одобрения»-1

Главная цель такого рода встреч – проинформировать иностранных гостей о мероприятиях по подготовке к референдуму, ходе досрочного голосования и ответить на интересующие их вопросы.

Савиных о признании результатов референдума за рубежом: «Нам больше не нужно внешнего одобрения»-4

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нам не нужна положительная оценка из-за рубежа. Но, говоря это, хочу сказать, что мы также все-таки открыты. Мы готовы к взаимодействию с дружественными межпарламентскими международными организациями, которые приезжают к нам, чтобы поделиться опытом, реально посмотреть, что происходит на избирательных участках и таким образом оказать содействие в развитии избирательного законодательства в Беларуси. Нам больше не нужно внешнего одобрения. Я думаю, что эта практика прекращает свое существование.

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# Референдум # общество # Андрей Савиных # Игорь Карпенко # Карина Верховцева # Фотофакт

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