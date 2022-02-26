Игорь Карпенко: «Избирательный кодекс, наверное, требует определённых доработок»

Новости Беларуси. В преддверии основного дня голосования глава Центризбиркома провел встречу с теми, чья миссия – помочь и удостовериться в том, что голосование в стране проходит без нарушений. ЦИК аккредитовала 195 международных наблюдателей для работы на референдуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Беларуси:

Сегодня мы в первую очередь обменивались мнениями, как совершенствовать электоральные процессы. И для нас это актуально, потому что Избирательный кодекс, наверное, требует определенных доработок, практика показывает. А в случае принятия новой редакции Конституции, нам действительно придется очень серьезно поработать над законодательными актами, включая Избирательный кодекс Республики Беларусь. Поэтому опыт наших коллег, экспертов, их практики проведения электоральных кампаний для нас, в общем-то, достаточно важен.

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