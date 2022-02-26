Лукашенко: «Какая необходимость мне каждый день, как на икону, молиться на Конституцию?»

Новости Беларуси. Эксклюзив СТВ. Наш телеканал подготовил репортаж о Конституции Первого. Речь об экземпляре, который хранится в кабинете главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы узнали все нюансы работы над уникальным изданием, побывали на предприятии, где печатали свод правил или законов, за которые белорусы сейчас отдают свои голоса. И, конечно, разговор о личном отношении Президента к «Конституции Лукашенко».

Она скрыта от посторонних глаз, как и подобает ценности, и даже в исключительные моменты, когда Александр Лукашенко все же показывает ее гостям (как, например, не так давно Роману Когодовскому), Президент не отдает свою Конституцию в другие руки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я же ему показывал эту Конституцию. Посадил его в кресло Президента, говорю: вот, садись сюда, вот тебе Конституция, святыня. Развернул ему. Пожалуйста – я покажу. Но я захожу в кабинет, она передо мной. И думаю… Подписываешь – надо соответствовать Конституции. Шутка, конечно, все время об этом не думаю. Знаете, какая бы ни была Конституция, жизнь многообразна. В Конституции все не отразишь. Поэтому ты как Президент, если Президента касается, да любого человека, ты должен понимать, что все, что ты делаешь, и особенно подписываешь документы, – это же сотни, миллионы, миллиарды рублей и долларов, это огромные деньги, это большая ответственность. Поэтому, подписывая документы, от этих миллиардов до смертной казни (эта тоже функция по Конституции, к сожалению, на Президенте), ты должен просто быть человеком и исходить из человеческой жизни. Какая необходимость мне каждый день, как на икону, молиться на Конституцию? Вот, вчера она была, завтра уже будет другая.

И мы, действительно, завтра определимся, станет ли эта Конституция историей и уступит ли место новому экземпляру. Если да, то она точно была достойной и задала высокую планку.

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