В Доме печати показали, как выглядит испорченный экземпляр Конституции
Новости Беларуси. Эксклюзив СТВ. Наш телеканал подготовил репортаж о Конституции Первого. Речь об экземпляре, который хранится в кабинете главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы узнали все нюансы работы над уникальным изданием, побывали на предприятии, где печатали свод правил или законов, за которые белорусы сейчас отдают свои голоса. И, конечно, разговор о личном отношении Президента к «Конституции Лукашенко».
Этот эксклюзивный экземпляр делали в Доме печати. Мало было книгу напечатать, важно было ее соответствующе обрамить, чтобы сочеталась с интерьером рабочего кабинета владельца, чтобы соответствовала статусу. С цветом форзаца определились практически сразу (предложенный зеленый проиграл классическому бордо), с материалом тоже – телячья кожа. А вот с текстурой был вопрос между эстетикой и практичностью, пришлось найти компромисс. Кожа не должна была быть толстой, но и тонкой тоже. Разрабатывали несколько вариантов рельефа обложки, думали сделать с элементами орнамента.
Но больше всего времени потратили на герб. В то время в Доме печати только появился новый швейный станок, команда решила рискнуть и использовать возможность вышить на коже государственный символ.
Андрей Лукьянчиков, генеральный директор Белорусского дома печати:
В итоге все-таки крышка у нас получилась, обложка комбинированная, то есть греб – это была вышивка-шестицветка по большому счету. А вот уже сама надпись – это уже была классическая технология тиснения фольгой. Потому что очень сложно было сделать тот размер шрифта вышивкой. То есть не очень хорошо все это получалось. Поэтому комбинация старых технологий и новой технологии позволила нам сделать то, что мы сделали.
Свидетельство творческих поисков и согласований, как не меньшая реликвия, чем итоговый экземпляр, хранится в Доме печати.
Андрей Лукьянчиков:
Вот он при мне, испорченный экземпляр этой книжки. На нем как раз и показано, как на нем была сделана вышивка, как просто набрасывали именно тиснение фольгой. Как раз вышивка и не пошла, потому что сделать большими буквами было бы уже некрасиво, сделать меньшими – вот так вот плохо и получилось.
В итоге получилась книга весом чуть более 3 килограммов, комфортного для чтения и работы размера.
Читайте также:
Конституция Первого. Как создавался экземпляр, который сейчас хранится в кабинете Президента?
Лукашенко: «Какая необходимость мне каждый день, как на икону, молиться на Конституцию?»
«Естественно, мы об этом уже думали». Как будет выглядеть экземпляр новой Конституции для Президента?