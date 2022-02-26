В Доме печати показали, как выглядит испорченный экземпляр Конституции

Новости Беларуси. Эксклюзив СТВ. Наш телеканал подготовил репортаж о Конституции Первого. Речь об экземпляре, который хранится в кабинете главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы узнали все нюансы работы над уникальным изданием, побывали на предприятии, где печатали свод правил или законов, за которые белорусы сейчас отдают свои голоса. И, конечно, разговор о личном отношении Президента к «Конституции Лукашенко».

Этот эксклюзивный экземпляр делали в Доме печати. Мало было книгу напечатать, важно было ее соответствующе обрамить, чтобы сочеталась с интерьером рабочего кабинета владельца, чтобы соответствовала статусу. С цветом форзаца определились практически сразу (предложенный зеленый проиграл классическому бордо), с материалом тоже – телячья кожа. А вот с текстурой был вопрос между эстетикой и практичностью, пришлось найти компромисс. Кожа не должна была быть толстой, но и тонкой тоже. Разрабатывали несколько вариантов рельефа обложки, думали сделать с элементами орнамента.

Но больше всего времени потратили на герб. В то время в Доме печати только появился новый швейный станок, команда решила рискнуть и использовать возможность вышить на коже государственный символ.