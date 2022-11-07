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ОПЕК – картель, который контролирует цены на нефть? Это не так, уверены экономисты, и вот почему

07 ноября 2022 20:22
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

ОПЕК – картель, который контролирует цены на нефть? Это не так, уверены экономисты, и вот почему-1

Надежда Сасс, СТВ:
Хотелось бы обратить внимание на нашу графику «Соотношение добычи и квот в ОПЕК+». Татьяна Геннадьевна, ситуация, когда, с одной стороны, добыча нефти во многих странах находится в руках государственных структур, а с другой стороны, торговлю этими товарами пытаются ограничить санкциями. Возможна ли вообще деполитизация рынка нефти? Или это все настолько взаимосвязанные процессы, что по другим правилам мировые игроки не смогут играть?

ОПЕК – картель, который контролирует цены на нефть? Это не так, уверены экономисты, и вот почему-4

Татьяна Зорина, заведующая сектором экономики Института энергетики НАН Беларуси, доктор экономических наук:
На самом деле политику всегда определяет экономика. Всегда базис определяет надстройку. В связи с этим в большинстве решений, в том числе и ОПЕК, лежат экономические механизмы. Вообще, что касается заявлений, что ОПЕК – картель, это неправильное заявление. ОПЕК – это межгосударственная неправительственная организация, и она обладает государственным иммунитетом, доктриной государственного иммунитета о действии антимонопольного законодательства. Невозможно предъявить никаких претензий в рамках антимонопольного законодательства международной неправительственной организации. Эта организация похожа на МАГАТЭ, например, ведь никто не думает предъявить какие-то иски МАГАТЭ? Действительно, ОПЕК создан для того, чтобы балансировать рынок, нефти в том числе. Но одна из его важных задач – защищать внутренние интересы стран-членов ОПЕК. Безусловно, как было сказано раньше, нарушение экономического состояния и благополучия этих стран вызывает их ответные действия.

ОПЕК – картель, который контролирует цены на нефть? Это не так, уверены экономисты, и вот почему-7

Татьяна Зорина:
В ковидный период страны столкнулись с проблемой повышения предложения над спросом. Ввиду этого цены стали падать, на сегодня они ввиду тех политических кризисов, которые происходят в мире, страны ОПЕК не видят необходимости повышать добычу для того, чтобы не началось новое падение цен на нефть. Со своим решением о снижении добычи на два миллиона баррелей в день они уравновесили, вышли на прежнюю цену. И на сегодня цена уже выросла на 13 % на нефть и каждый день растет на 1 %. Для чего это делается? Это делается не в угоду политических интересов, а в угоду сохранения экономик стран-членов ОПЕК.

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# Добыча нефти # общество # Татьяна Зорина # Надежда Сасс # Фотофакт

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