ОПЕК – картель, который контролирует цены на нефть? Это не так, уверены экономисты, и вот почему
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Хотелось бы обратить внимание на нашу графику «Соотношение добычи и квот в ОПЕК+». Татьяна Геннадьевна, ситуация, когда, с одной стороны, добыча нефти во многих странах находится в руках государственных структур, а с другой стороны, торговлю этими товарами пытаются ограничить санкциями. Возможна ли вообще деполитизация рынка нефти? Или это все настолько взаимосвязанные процессы, что по другим правилам мировые игроки не смогут играть?
Татьяна Зорина, заведующая сектором экономики Института энергетики НАН Беларуси, доктор экономических наук:
На самом деле политику всегда определяет экономика. Всегда базис определяет надстройку. В связи с этим в большинстве решений, в том числе и ОПЕК, лежат экономические механизмы. Вообще, что касается заявлений, что ОПЕК – картель, это неправильное заявление. ОПЕК – это межгосударственная неправительственная организация, и она обладает государственным иммунитетом, доктриной государственного иммунитета о действии антимонопольного законодательства. Невозможно предъявить никаких претензий в рамках антимонопольного законодательства международной неправительственной организации. Эта организация похожа на МАГАТЭ, например, ведь никто не думает предъявить какие-то иски МАГАТЭ? Действительно, ОПЕК создан для того, чтобы балансировать рынок, нефти в том числе. Но одна из его важных задач – защищать внутренние интересы стран-членов ОПЕК. Безусловно, как было сказано раньше, нарушение экономического состояния и благополучия этих стран вызывает их ответные действия.
Татьяна Зорина:
В ковидный период страны столкнулись с проблемой повышения предложения над спросом. Ввиду этого цены стали падать, на сегодня они ввиду тех политических кризисов, которые происходят в мире, страны ОПЕК не видят необходимости повышать добычу для того, чтобы не началось новое падение цен на нефть. Со своим решением о снижении добычи на два миллиона баррелей в день они уравновесили, вышли на прежнюю цену. И на сегодня цена уже выросла на 13 % на нефть и каждый день растет на 1 %. Для чего это делается? Это делается не в угоду политических интересов, а в угоду сохранения экономик стран-членов ОПЕК.
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