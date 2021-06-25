Санкции, инвестиции и жилищный вопрос. Что ещё затронули депутаты на закрытии весенней сессии?

Новости Беларуси. Потери от санкций для экономики Беларуси будут минимальными. Об этом заявил вице-премьер Анатолий Сивак на совместном заседании обеих палат парламента. 25 июня в Палате представителей завершили законотворческий сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности из Овального зала у Юлии Стриго.

25 июня правительство держало слово перед парламентариями. В Овальном зале совместное заседание обеих палат. Это традиционный отчет о проделанной работе перед сенаторами и депутатами. С итоговым докладом выступил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак.

Один из ключевых моментов – достижения в строительстве жилья. Например, в 2020 году акцент был на поддержке многодетных. Для них возвели свыше 12,5 тысячи домов. Такой ориентир сохраняется в том числе с упором на арендное жилье. Анатолий Сивак о решении жилищного вопроса: входим в режим обеспечения многодетных, стоящих на очереди не более года

Разговор коснулся и самого важного для экономики страны – инвестиций. Режим санкций ввел определенные корректировки. Некоторые проекты приостановлены, но говорить о больших потерях рано. Правительство еще в мае утвердило комплекс мер по запуску нового инвестиционного цикла. 25 июня депутаты неоднократно озвучивали конкретные предложения по развитию транспортной отрасли. Анатолий Сивак: потери от санкций для экономики Беларуси будут минимальными

25 июня депутаты собрались и для рассмотрения пятерки законопроектов. Один из самых важных – об изменении Конституции Беларуси. Законопроект нацелен на экономию бюджетных средств и повышение роли местных депутатов. Роман Головченко: «События последнего времени доказали, что мы не станем принимать надиктованное нам извне решение»

Юридические изменения грядут и в вопросах защиты суверенитета и конституционного строя страны. В документе прописаны понятия о чрезвычайном положении и определенные действия органов управления при такой ситуации. Главная задача – предупреждение и нейтрализация угроз безопасности. «Функций и полномочий станет больше». Депутат о том, как изменится компетенция госорганов по вопросам защиты суверенитета

Есть корректировки и в Таможенном кодексе. Даже на этапе подготовки ко второму чтению в редакцию документа внесено было более 300 поправок и уточнений. Важно было внесенными изменениями не создать барьеров бизнесу и процессу экспорта из нашей страны. Андрей Савиных о поправках в Таможенный кодекс: очень много дополнений и деталей, которые направлены на упрощение процедур

Отдельную и не менее важную нишу занял законопроект по вопросам профилактики правонарушений. В частности поправки касаются ситуаций домашнего насилия. Домашнее насилие. Как теперь закон будет защищать белорусов? Изменения будут внесены и в закон об оружии. Например, оно будет изыматься у человека, которому выписано защитное предписание. Депутаты также ратифицировали «Соглашение о принципах и подходах осуществления государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов ЕЭС». Это позволит выработать механизм для решения спорных вопросов, связанных с остановкой поставок продукции.