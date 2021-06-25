Анатолий Сивак: потери от санкций для экономики Беларуси будут минимальными

Новости Беларуси. Потери от санкций для экономики Беларуси будут минимальными. Об этом заявил вице-премьер Анатолий Сивак на совместном заседании обеих палат парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Потери от санкций для экономики Беларуси будут минимальными. Об этом заявил вице-премьер Анатолий Сивак на совместном заседании обеих палат парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это традиционный отчет о проделанной работе правительством перед сенаторами и депутатами. В Овальном зале говорили о результатах, достигнутых в транспортной отрасли, сфере ЖКХ и строительном комплексе. Особое внимание – возведению жилья: для почти 9 тысяч многодетных семей в 2021 году построят квартиры. А в ближайшие пять лет с господдержкой будет введено более 6 миллионов квадратных метров жилья. С опережением запланированного графика выполняется капремонт жилфонда. Из глобальных строительных планов – возведение в Минске наружного метро.
Денис Карась, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вопросы поступили, волнует избирателей остро развитие электротранспорта. Сейчас это очень актуально, а у нас город один из четырех в Республике Беларусь, в котором есть такой вид электротранспорта как трамвай. Его, на мой взгляд и взгляд моих избирателей, надо развивать. Вопрос, касающийся развития новых микрорайонов – строительство нового моста. Эта проблематика уже была озвучена неоднократно, в том числе в Новополоцке стоит вопрос остро. Сейчас есть проблема и по старому мосту, тут понимание находят и со стороны исполнительной власти, и со стороны самих избирателей.
Санкционное давление напрямую не затронуло строительный комплекс, но повлияло на инвестиционную активность. Некоторые проекты приостановлены из-за неопределенности с их финансированием. Но правительство еще в мае утвердило комплекс мер по запуску нового инвестиционного цикла. Документ имеет важное значение для долгосрочного развития экономики.
Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
В правительстве создано, возглавляет первый заместитель премьер-министра Снопков. В рамках работы этой группы выработаны определенные меры. Сейчас они корректируются, потому что появилась окончательная редакция санкций, поэтому реакция на окончательную редакцию. Это идет на уровне каждого предприятия. Была обозначена «Белаэронавигация» в этих документах, в связи с этим определенные шаги предпринимаются.
25 июня депутаты завершают весеннюю сессию. Среди законопроектов, которые рассмотрят в Овальном зале, поправки в Таможенный кодекс, изменения в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя.
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