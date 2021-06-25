Анатолий Сивак: потери от санкций для экономики Беларуси будут минимальными

Новости Беларуси. Потери от санкций для экономики Беларуси будут минимальными. Об этом заявил вице-премьер Анатолий Сивак на совместном заседании обеих палат парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это традиционный отчет о проделанной работе правительством перед сенаторами и депутатами. В Овальном зале говорили о результатах, достигнутых в транспортной отрасли, сфере ЖКХ и строительном комплексе. Особое внимание – возведению жилья: для почти 9 тысяч многодетных семей в 2021 году построят квартиры. А в ближайшие пять лет с господдержкой будет введено более 6 миллионов квадратных метров жилья. С опережением запланированного графика выполняется капремонт жилфонда. Из глобальных строительных планов – возведение в Минске наружного метро.

Денис Карась, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вопросы поступили, волнует избирателей остро развитие электротранспорта. Сейчас это очень актуально, а у нас город один из четырех в Республике Беларусь, в котором есть такой вид электротранспорта как трамвай. Его, на мой взгляд и взгляд моих избирателей, надо развивать. Вопрос, касающийся развития новых микрорайонов – строительство нового моста. Эта проблематика уже была озвучена неоднократно, в том числе в Новополоцке стоит вопрос остро. Сейчас есть проблема и по старому мосту, тут понимание находят и со стороны исполнительной власти, и со стороны самих избирателей.

Санкционное давление напрямую не затронуло строительный комплекс, но повлияло на инвестиционную активность. Некоторые проекты приостановлены из-за неопределенности с их финансированием. Но правительство еще в мае утвердило комплекс мер по запуску нового инвестиционного цикла. Документ имеет важное значение для долгосрочного развития экономики.